به گزارش کردپرس، احمد الشرع، رئیسجمهور جدید سوریه که دو دهه پیش بهعنوان یکی از اعضای القاعده در زندان نیروهای آمریکایی در عراق نگهداری میشد، اکنون قرار است نخستین رئیسجمهور سوری باشد که پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ به کاخ سفید میرود. سفر الشرع به واشنگتن در حالی انجام میشود که او تلاش دارد آخرین تحریمهای باقیمانده علیه سوریه را لغو و کشورش را بهصورت رسمی به ائتلاف ضد داعش بپیوندد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، الشرع، که سالها پیش از القاعده جدا شد و فرماندهی گروه اسلامگرای «هیئت تحریر الشام» را برعهده داشت، پس از سقوط اسد وعده داد با همه گروهها از جمله کردهای شمال سوریه برای تشکیل ارتش متحد همکاری کند؛ هرچند مذاکرات در این باره تاکنون به نتیجه نرسیده است.
به گفتهی احمد زیدان، مشاور رسانهای رئیسجمهور سوریه، مهمترین موضوع در دستور کار الشرع در واشنگتن، لغو کامل «قانون سزار» است؛ قانونی که بهدلیل عملکرد دولت اسد، تحریمهای گستردهای علیه دمشق وضع کرده بود. این قانون فعلاً با دستور ریاستجمهوری آمریکا تعلیق شده است، اما لغو دائمی آن نیازمند رأی کنگره خواهد بود.
در آستانه این دیدار، شورای امنیت سازمان ملل و دولت آمریکا نام احمد الشرع و وزیر کشور او را از فهرست تحریمهای جهانی حذف کردند. همچنین گفته میشود سوریه قرار است بهطور رسمی به ائتلاف بینالمللی ضد داعش بپیوندد.
با وجود استقبال برخی کشورها از روند جدید، تردیدهایی درباره رویکرد دولت الشرع نسبت به اقلیتهای مذهبی و قومی وجود دارد. گزارشهایی از درگیریهای فرقهای در مناطق تحت کنترل دولت سوریه منتشر شده که در آن صدها غیرنظامی از اقلیتهای علوی و دروزی کشته شدهاند.
همزمان، گروههای مدافع حقوق اقلیتها از دولت آمریکا خواستهاند در دیدار پیشرو، موضوع حفاظت از اقلیتها و ایجاد گذرگاههای انسانی، بهویژه در استان سویدا را در دستور کار قرار دهد.
دیدار احمد الشرع از کاخ سفید نمادی از چرخش بزرگ در سیاست خاورمیانه و پایان دوران انزوای سوریه به شمار میرود، هرچند همچنان مشخص نیست آیا واشنگتن حاضر است تحریمهای باقیمانده را بهطور کامل لغو کند یا نه
نظر شما