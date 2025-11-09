۲۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار به آموزش و پرورش اختصاص یافت

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در جمع خبرنگاران گفت: در جریان سفر ریاست جمهوری به کردستان، مبلغ بی‌سابقه ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار قطعی به حوزه آموزش و پرورش استان اختصاص پیدا کرد.

وی اظهار کرد: این میزان اعتبار، نشان‌دهنده نگاه عدالت‌محور و توجه ویژه دولت مردمی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کمتر برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: اختصاص چنین بودجه‌ای، نویدبخش تحولی بنیادین در ساخت و تجهیز مدارس، هوشمندسازی فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات تربیتی در سراسر استان خواهد بود.

حسینی با تأکید بر اهمیت استمرار پیگیری‌های کارشناسی‌شده و منسجم، ادامه داد: تحقق کامل این اعتبارات و تعهدات نیازمند تدوین برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی شده و مبتنی بر نیازهای واقعی استان است تا بتوان در مسیر ارتقای عدالت آموزشی و کاهش نرخ ترک تحصیل، گام‌های مؤثری برداشت.

وی خواستار استمرار همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری منسجم تعهدات مصوب شد تا با تدوین نقشه راهی کارشناسی‌شده، شاهد تحقق کامل اهداف متعالی آموزش و پرورش در کردستان باشیم.