چرا نمایندگان شمال و شرق سوریه در هیئت احمد الشرع حضور ندارند؟

سرویس سوریه - سفر جولانی به آمریکا که با هدف پیوستن رسمی دمشق به ائتلاف بینالمللی ضد داعش انجام شد، اگرچه گامی در مسیر عادیسازی روابط سوریه با غرب تلقی میشود، اما در عمل شکاف میان مرکز و شمال و شرق را عمیقتر کرده است. کُردها که در جنگ با داعش ستون اصلی ائتلاف بودند، اکنون در حاشیه دیپلماسی دمشق–واشنگتن قرار گرفتهاند. حذف آنان از هیئت رسمی نه تنها با روح توافقات ادغام در تضاد است، بلکه اعتبار سیاسی پروژه ادغام را نیز زیر سؤال میبرد.
به گزارش کردپرس، در حالی که احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) رئیس دولت انتقالی سوریه برای دیدار رسمی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وارد واشنگتن شده است، حذف کامل نمایندگان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه از هیئت رسمی دمشق به یکی از مهمترین مباحث سیاسی و رسانهای هفته تبدیل شده است.
طبق گزارش Rudaw، فهرست اعضای رسمی هیئت دولت انتقالی در شامگاه ۸ نوامبر منتشر شد و شامل وزرای دفاع، خارجه و اقتصاد، همراه با چند مشاور نزدیک به «توماس باراک» نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه و لبنان بود. با این حال، در فهرست نهایی نام هیچیک از اعضای مدیریت خودگردان یا فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به چشم نمیخورد.
حذف کُردها از ترکیب رسمی، واکنش سریع احزاب و نهادهای کُردی را در پی داشت. به گزارش News Hawar، مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در بیانیهای اعلام کرد: «گفتمان ادغام که از مارس ۲۰۲۵ آغاز شد، در سطح نظامی پیشرفته اما در سطح سیاسی متوقف مانده است. حذف شمال و شرق از دیپلماسی دمشق نشانه آن است که دولت انتقالی هنوز به شراکت واقعی باور ندارد.»
در گزارش Post Washington Th به نقل از مقامهای وزارت خارجه آمریکا آمده است که دولت ترامپ فعلا تمایل ندارد در مذاکرات رسمی با نمایندگان کُرد شرکت کند تا «پیامی مثبت به ترکیه و متحدان عرب دمشق» ارسال شود.
تحلیل مراکز غربی از جمله DC Washington Center Arab در تاریخ 9 نوامبر نشان میدهد که دمشق در حال بازتعریف پروژه ادغام به گونهای است که ضمن حفظ چارچوب همکاری نظامی با نیروهای کُرد، آنان را از تصمیمسازی سیاسی کنار بگذارد. این وضعیت نوعی «ادغام کنترل شده» است که از بالا مدیریت میشود و به جای همگرایی، خطر شکاف جدیدی را در سوریه ایجاد میکند.
سفر جولانی به آمریکا که با هدف پیوستن رسمی دمشق به ائتلاف بینالمللی ضد داعش انجام شد، اگرچه گامی در مسیر عادیسازی روابط سوریه با غرب تلقی میشود، اما در عمل شکاف میان مرکز و شمال و شرق را عمیقتر کرده است. کُردها که در جنگ با داعش ستون اصلی ائتلاف بودند، اکنون در حاشیه دیپلماسی دمشق–واشنگتن قرار گرفتهاند. حذف آنان از هیئت رسمی نه تنها با روح توافقات ادغام در تضاد است، بلکه اعتبار سیاسی پروژه ادغام را نیز زیر سؤال میبرد.
کد مطلب 2790541
نظر شما