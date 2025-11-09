۲۳۹ هزار رأس دام در سقز علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

به گزارش کرد پرس، کامران زیباکردار با اعلام این خبر به خبرنگاران، گفت: از مجموع دام های واکسینه شده، ۲۲۰ هزار و ۷۰۳ رأس مربوط به دام سبک و ۱۹ هزار رأس مربوط به دام سنگین بوده است.

وی افزود: عملیات مایه کوبی در قالب این طرح، با بهره گیری از ظرفیت نیروهای غیردولتی و به صورت کاملاً رایگان در ۲۴۳ روستای شهرستان سقز اجرا شد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان اظهار کرد: با اجرای این مرحله، فاز نخست واکسیناسیون رایگان تب برفکی در جمعیت دام سبک و سنگین شهرستان سقز در سال ۱۴۰۴ به پایان رسیده است.

زیباکردار هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی، حفظ و صیانت از سرمایه دامی منطقه و ارتقای سطح ایمنی دام ها عنوان کرد و ادامه داد: این طرح به صورت هم زمان در سراسر استان و کشور و با اولویت واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی، مناطق دارای تراکم بالای دام و نقاط دارای سابقه بروز بیماری اجرا شده است.