به گزارش کردپرس، ترکیه تصمیم مربوط به مسدودسازی داراییهای احمد الشرع رئیسجمهور سوریه و انس خطاب وزیر کشور دولت موقت سوریه را لغو کرد. این تصمیم نخستینبار در سال ۲۰۱۳ با استناد به ادعای «ارتباط با سازمانهای تروریستی داعش و القاعده» اتخاذ شده بود.
به گزارش پایگاه خبری آرتی گرچک، بر اساس فرمان جدید ریاستجمهوری ترکیه که در روزنامه رسمی منتشر شد، بندهای مربوط به نام احمد الشرع و انس خطاب از فهرست «اشخاص حقیقی مرتبط با داعش و القاعده» حذف شده است. این فهرست در پی مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ از سوی هیئت دولت ترکیه تنظیم و منتشر شده بود.
در متن فرمان آمده است که تصمیم جدید از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی به اجرا گذاشته میشود و کلیه محدودیتهای پیشین مربوط به داراییهای این دو مقام سوری در خاک ترکیه لغو میشود.
همزمان، وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه (۷ نوامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که نام احمد الشرع و انس خطاب را از فهرست تحریمهای مالی خود خارج کرده است.
بدین ترتیب، هم ترکیه و هم ایالات متحده همزمان گامهایی در راستای رفع محدودیتهای مالی علیه این دو مقام سوری برداشتهاند؛ اقدامی که تحلیلگران آن را نشانهای از تغییر رویکرد احتمالی در روابط منطقهای میان آنکارا و دمشق میدانند.
