۲۴۱ واحد صنفی در ایلام جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا محمدرحیمی گفت: برای حفظ حقوق مردم و مصرف کنندگان و پیشگیری از افزایش غیر متعارف قیمت‌ها و تخلفات صنفی، رزمایش تشدید نظارت بر بازار با همکاری دستگاه‌های نظارتی در حال اجرا است.

وی برگزاری گشت‌های مشترک در قالب این رزمایش با حضور دستگاه‌های مرتبط را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: از ابتدای شروع رزمایش از ۱۶ مهر تاکنون یک هزار و ۶۷ مورد بازرسی و ۳۵ گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی استان به عمل آمده، که برای ۲۴۱ واحد متخلف، منجر به تشکیل پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۲۶۷ میلیارد ریال شده است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار استان خاطرنشان کرد: در این رزمایش با تقسیم بندی واحدهای صنفی بین دستگاه‌های اجرایی به صورت تخصصی، بازار به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گرفته و هر کدام از صنوف موظف به رعایت کلیه قوانین صنفی شده‌اند.

وی بیان کرد: سامانه ۱۲۴ که به صورت حضوری و تلفنی، پیگیر شکایات و گزارش‌های مردمی در خصوص تخلفات صنفی است، پل ارتباطی مردم و این دستگاه بوده و همواره آماده است تا گزارش‌های دریافتی را در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار دهد.