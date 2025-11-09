دانشیار ایلامی فعال و  سرآمد سطح ملی حوزه فرهنگ عمومی شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، به مناسبت روز فرهنگ عمومی، آیین نکوداشتی در سالن رودکی (تالار وحدت) با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر شخصیت‌ها و رجال کشوری برگزار شد.

در این مراسم، از دکتر بهروز سپیدنامه دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام به پاس سال ها تلاش مستمر و مؤثر در ساحت فرهنگ عمومی و به عنوان سرآمد و فعال حوزه فرهنگ عمومی سطح ملی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ایلام، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این خصوص اظهار داشت: هر کدام از استان ها، رزومه و شرح فعالیت ۳ نفر از سرآمدان فعال در حوزه فرهنگ عمومی استان خود را به دبیرخانۀ شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال کردند و ارزیابان پس از ساعت‌ها تلاش مستمر، دقیق و پیگیرانه در بررسی فعالیت سرآمدان استانی، سه نفر از نخبگان علمی، فرهنگی و دانشگاهی که در گستره فرهنگ عمومی فعالیت های چشمگیری داشتند را به عنوان فعالان و خادمان فرهنگ عمومی سطح ملی انتخاب و معرفی کردند.

دکتر بهروز سپیدنامه از ایلام، استاد سید عبدالعظیم پویا از یزد و ماموستا احمد فتحی زاده از کردستان، برگزیدگان سطح ملی این آیین نکوداشت بودند.

در این مراسم از «دکتراحمد مسجد جامعی» و «دکتر مرضیه وحید دستجردی» به عنوان چهره های ملی به پاس سال‌ها تلاش ارزنده در شورای فرهنگ عمومی کشور تقدیر به عمل آمد.