۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۸

دانشیار ایلامی فعال و  سرآمد سطح ملی حوزه فرهنگ عمومی شد

دانشیار ایلامی فعال و  سرآمد سطح ملی حوزه فرهنگ عمومی شد

سرویس ایلام - دکتر بهروز سپیدنامه، دانشیار دانشگاه ایلام به عنوان فعال و  سرآمد سطح ملی حوزه فرهنگ عمومی کشور برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، به مناسبت روز فرهنگ عمومی، آیین نکوداشتی در سالن رودکی (تالار وحدت) با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر شخصیت‌ها و رجال کشوری برگزار شد.

در این مراسم، از دکتر بهروز سپیدنامه دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام به پاس سال ها تلاش مستمر و مؤثر در ساحت فرهنگ عمومی و به عنوان سرآمد و فعال حوزه فرهنگ عمومی سطح ملی تقدیر به عمل آمد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ایلام، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این خصوص اظهار داشت: هر کدام از استان ها، رزومه و شرح فعالیت ۳ نفر از سرآمدان فعال در حوزه فرهنگ عمومی استان خود را به دبیرخانۀ شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال کردند و ارزیابان پس از ساعت‌ها تلاش مستمر، دقیق و پیگیرانه در بررسی فعالیت سرآمدان استانی، سه نفر از نخبگان علمی، فرهنگی و دانشگاهی که در گستره فرهنگ عمومی فعالیت های چشمگیری داشتند را به عنوان فعالان و خادمان فرهنگ عمومی سطح ملی انتخاب و معرفی کردند.

 دکتر بهروز سپیدنامه از ایلام، استاد سید عبدالعظیم پویا از یزد و ماموستا احمد فتحی زاده از کردستان، برگزیدگان سطح ملی این آیین نکوداشت بودند.

در این مراسم از «دکتراحمد مسجد جامعی» و «دکتر مرضیه وحید دستجردی» به عنوان چهره های ملی به پاس سال‌ها تلاش ارزنده در شورای فرهنگ عمومی کشور تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 2790508

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha