هتل بوتیک آریانا در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش کردپرس، این هتل بوتیک با حمایت بانک توسعه تعاون و با هدف رونق گردشگری شهری، احیای بافت تاریخی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی به بهرهبرداری رسیده است.
منوچهر حبیبی در مراسم افتتاح هتل بوتیک آریانا اظهار کرد: بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی از اشتغال استان، ظرفیت بالایی برای رونق اقتصادی دارد این در حالی است که ۲۵ درصد اشتغال در بخش کشاورزی و ۲۵ درصد در بخش صنعت است، با برنامهریزی هدفمند میتوانیم در حوزه خدمات بهویژه گردشگری تحرک قابلتوجهی ایجاد کنیم.
استاندار کرمانشاه افزود: بخش گردشگری از جمله حوزههای زودبازده است که میتواند در مدت کوتاهی فرصتهای شغلی متعددی ایجاد کند و راهاندازی یک مجموعه گردشگری در کمتر از یک سال، میتواند برای ۲۵ تا ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده و چند برابر آن را بهصورت غیرمستقیم فعال کند.
حبیبی با اشاره به اهمیت احیای بافت تاریخی استان گفت: احیای بافت تاریخی باید بهصورت جدی دنبال شود و گذر گردشگری و جدارهسازی بافتهای تاریخی باید با همکاری میراث فرهنگی و شهرداریها انجام شود و فرمانداران موظف هستند هماهنگی لازم را برای تسریع در این روند به عمل آورند؛ این طرحها نه تنها ارزش فرهنگی دارند بلکه به رونق اقتصادی و اشتغال مردم منطقه کمک شایانی خواهند کرد.
وی با اشاره به مأموریتهای سهگانهای که برای دستگاههای اجرایی استان تعیین شده است، گفت: احیای بافت تاریخی و ساماندهی گذر گردشگری با محوریت فرمانداری و همکاری شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، فعالسازی مرکز تحقیق و توسعه گردشگری در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان برای پشتیبانی علمی و اجرایی از پروژههای گردشگری و شناسایی، بازسازی و احیای خانههای تاریخی دارای ظرفیت گردشگری و رفع موانع حقوقی و اجرایی آنها جهت واگذاری و بهرهبرداری از جمله این موارد است.
استاندار کرمانشاه افزود: احیای خانههای تاریخی باید بهعنوان مراکز تحول شهری دیده شود و فعال شدن یک خانه تاریخی سبب رونق کسبوکارهای اطراف، از جمله تاکسی، فروشگاهها و خدمات محلی میشود و تحولی پایدار در محدوده شهری ایجاد خواهد کرد.
در این مراسم، مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی، فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، سرپرست فرمانداری کرمانشاه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، مدیرکل حوزه استاندار، امیری مشاور استاندار و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
