مدیرکل اجتماعی استانداری کرمانشاه معرفی شد

به گزارش کردپرس، بهرام سلیمانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه به‌عنوان یکی از محوری‌ترین دفاتر استانداری، پل ارتباطی دولت با مردم، نهادهای مدنی، تشکل‌های فرهنگی و گروه‌های داوطلبانه است و نقشی حیاتی در حفظ سلامت و پویایی اجتماعی دارد.

معاون استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به شرایط کنونی جامعه، ضرورت دارد که با برنامه‌ریزی علمی و هدفمند از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم و مسیر کاهش آن را با مشارکت مردم و دستگاه‌های مرتبط از طریق دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دنبال کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به سه محور اصلی برای فعالیت دفتر اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: این محورها پایش و شناسایی مستمر آسیب‌های اجتماعی در استان و تدوین برنامه منظم برای رصد آن‌ها، تدوین راهبردهای کاهش آسیب‌ها با توجه به ماهیت و علل خاص هر آسیب و ارزیابی مستمر اثربخشی مداخلات با بهره‌گیری از شاخص‌های کمی و کیفی، به‌منظور اطمینان از صرف درست منابع است.

سلیمانی با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه اجتماعی گفت:

رشد کمی و کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد باید از راهبردهای اصلی دفتر امور اجتماعی باشد، زیرا توسعه پایدار بدون مشارکت مردم ممکن نیست و مشارکت مردمی، ثبات اجتماعی را تضمین می‌کند.

وی افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا بخشی از امور اجتماعی و فرهنگی به مردم و نهادهای مدنی واگذار شود تا اعتماد عمومی نسبت به دولت تقویت گردد.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری سومین دوره انتخابات شورای ملی، استانی و شهرستانی سازمان‌های مردم‌نهاد در تاریخ ۲۴ آذرماه گفت:

انتظار داریم تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی با آگاهی و مشارکت فعال در این انتخابات حضور یابند.

سلیمانی با اشاره به بعد فرهنگی فعالیت‌های این دفتر افزود: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی نباید فعالیت‌های فرهنگی را به برگزاری چند مراسم محدود کند، بلکه باید برای فرهنگ‌سازی بلندمدت، پاسداشت هویت و ارزش‌های متعالی ایران اسلامی و استان کرمانشاه برنامه‌ریزی کند و از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، جوانان و بانوان بهره گیرد تا دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به کانون تصمیم‌سازی و پویایی اجتماعی تبدیل شود.

وی افزود: این دفتر باید به کانون تصمیم‌سازی، گفت‌وگو و تبادل نظر در زمینه اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود و در تعامل سازنده با فرمانداری‌ها، شوراهای شهر و روستا، سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز فرهنگی گام‌های مؤثری در این حوزه بردارد.

سلیمانی با اشاره به اهمیت حوزه جوانان گفت: جوانان موتور محرکه تغییر در جامعه‌ هستند و دفتر اجتماعی باید به مرکز امید و فعالیت‌های جوانان تبدیل شود و لازم است از ظرفیت مشاور جوان استاندار، فعالان فرهنگی و هنری و فضاهای گفت‌وگویی برای جوانان استفاده شود تا بدون هراس، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه با اشاره به ساختار دفتر اجتماعی گفت: دفتر دارای دو معاونت است و پیشنهاد می‌کنم یک معاونت به‌صورت مستمر آسیب‌های اجتماعی را رصد کند و از ظرفیت دانشگاه‌ها و کارشناسان حوزه جامعه‌شناسی برای تحلیل داده‌ها بهره بگیرد و معاونت دوم نیز باید بر توسعه مشارکت‌ها و تسهیلگری برای سازمان‌های مردم‌نهاد متمرکز شود.

وی تأکید کرد: شفافیت یکی از ضرورت‌های مدیریتی است و انتظار می‌رود مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به‌صورت دوره‌ای گزارش عملکرد خود را در زمینه کاهش آسیب‌ها، حمایت از سمن‌ها و برنامه‌های فرهنگی ارائه دهد تا هم اعتماد عمومی افزایش یابد و هم زمینه نقد سازنده فراهم شود.

سلیمانی با اشاره به برنامه دولت در زمینه شبکه مدیریت محله‌محور گفت: این طرح، مهم‌ترین پروژه کلان اجتماعی کشور است که مسئولیت اجرای آن در استان بر عهده دفتر امور اجتماعی خواهد بود و هدف این است که امور اجتماعی در سطح محلات با محوریت مردم پیش برود، چراکه دولت به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هر هفته حداقل یک روز را به دیدار چهره‌به‌چهره با فعالان اجتماعی، نمایندگان محلات، نمایندگان گروه‌های آسیب‌پذیر و سمن‌ها اختصاص دهد تا از نزدیک در جریان مسائل قرار گیرد و بتواند اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر را ارزیابی کنند.

در این مراسم با تقدیر از خدمات حمید خسروی، کیومرث جلیلیان به‌عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه معارفه شد.