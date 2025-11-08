وزارت پیشمرگه: در توافق استراتژیک آمریکا و عراق مشارکت داریم

به گزارش کردپرس، وزارت پیشمرگه در بیانیهای اعلام کرده است که دور تازهای از گفتوگوهای آمریکا و عراق آغاز شده و رئیس ستاد وزارت پیشمرگه نیز در این نشستها حضور دارد.
در بیانیه وزارت پیشمرگه آمده است: «فرماندهی نیروهای مسلح عراق بیانیهای منتشر کرده که در آن اعلام شده دور دیگری از گفتوگوهای میان آمریکا و عراق آغاز شده است. در همین چارچوب، مقامات عالی دو کشور روز ۶ نوامبر ۲۰۲۵ نشستی فنی درباره آینده روابط دوجانبه با حضور عیسی عوزیر، رئیس ستاد وزارت پیشمرگه، برگزار کردهاند.»
وزارت پیشمرگه تأکید کرده است که «پیشمرگه در توافق راهبردی مشارکت دارد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «نمایندگان دولتهای اقلیم کردستان و عراق و مسئولان بلندپایه امنیتی و نظامی طی ماههای آینده برای تقویت همکاریهای امنیتی بلندمدت، مقابله با تروریسم، پشتیبانی و تقویت توان نیروهای امنیتی و استخباراتی عراق ـ همراه با نیروی پیشمرگه ـ به گفتوگو ادامه خواهند داد.»
در پایان بیانیه وزارت پیشمرگه آمده است: «این همکاریها برای پیشبرد منافع مشترک، حفاظت از حاکمیت عراق و مقابله با تروریسم انجام میشود.»
جمعه ۷ نوامبر ۲۰۲۵، صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق نیز در بیانیهای اعلام کرد که روز ۶ نوامبر، هیئت عالیرتبه آمریکایی و عراقی در بغداد نشستی فنی درباره آینده همکاریهای امنیتی دوجانبه برگزار کردهاند.
طبق این بیانیه، جلسه بر اساس توافق چارچوب استراتژیک سال ۲۰۰۸ و منافع امنیتی مشترک دو کشور برگزار شده است. همچنین مشارکتکنندگان بر پایبندی خود به «آغاز مرحله جدید همکاری امنیتی»، که عراق فدرال را در تأمین امنیت خود توانمندتر میکند و برای مردم هر دو کشور سودمند است، تأکید کردهاند.
بخش دیگری از بیانیه به این نکته اشاره میکند که مقامات در ماههای آینده گفتوگوهایشان را با هدف تقویت همکاری امنیتی و مقابله با تروریسم در سطحی بلندمدت ادامه خواهند داد.
هدف همکاری جدید، طبق آنچه در بیانیه آمده، «پشتیبانی و تقویت توان و آمادگی نیروهای امنیتی فدرال عراق همراه با پیشمرگه، همچنین حفاظت از حاکمیت عراق، مقابله با تروریسم، تقویت ثبات اقلیم و گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور» است.
عراق و آمریکا در سال ۲۰۰۸ توافق چارچوب استراتژیک را در خصوص انتقال نقش نیروهای آمریکایی از جنگ به آموزش امضا کردند؛ پس از آن، نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شدند. از سال ۲۰۱۴ نیز نیروهای ائتلاف بینالمللی به درخواست رسمی دولت عراق برای مقابله با داعش مستقر شدهاند و آمریکا فرمانده اصلی این نیروهاست.
در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، آمریکا و عراق از تغییرات مهم در هماهنگیهای نظامی خود خبر دادند که شامل پایان دادن به نقش رزمی ائتلاف بینالمللی تحت رهبری آمریکا علیه داعش در عراق بود.
اکنون بخش زیادی از نیروهای آمریکایی و ائتلاف در اقلیم کردستان مستقرند و تا سپتامبر ۲۰۲۶ نیز در آنجا باقی خواهند ماند. آمریکا اعلام کرده که این یک تصمیم نهایی نیست که در سپتامبر ۲۰۲۶ این نیروها از کردستان عراق خارج شوند. «در آن زمان دوباره وضعیت تهدیدات داعش و تروریسم ارزیابی خواهد شد و سپس درباره ادامه حضور یا خروج کامل تصمیمگیری میشود.»
نظر شما