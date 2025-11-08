۶ میلیون تن کالا از کردستان جابجا شد

به گزارش عبدالرحمن حسینی با اعلام این خبر به خبرنگاران، گفت: جابجایی این میزان کالا در قالب ۳۹۶ هزار سفر انجام شده و عمده اقلام حمل شده شامل کالاهای معدنی و کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای ناوگان حمل و نقل استان، افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار دستگاه کامیون و کشنده در سطح استان فعال هستند و ۱۶ هزار راننده خودروهای سنگین در بخش حمل ونقل جاده ای کردستان فعالیت می کنند.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷۸ شرکت حمل ونقل کالا در سطح استان فعالیت دارند که نقش مهمی در پویایی اقتصادی و تسهیل روند جابجایی کالا در داخل و خارج از استان ایفا می کنند.

حسینی ادامه داد: برنامه ریزی های منسجم در بخش حمل ونقل جاده ای استان، موجب ارتقای کارایی ناوگان، بهبود خدمات حمل ونقل کالا و افزایش سهم استان در جابجایی محصولات مختلف در سطح کشور شده است.