تأکید فرانسه‌  بر حفظ وحدت سوریه و همکاری با نیروهای کرد

به گزارش کردپرس، به نقل از شبکه تلویزیونی بی ام اف، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در حاشیه کنفرانس بین‌المللی اقلیم در شهر بلم برزیل با احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، دیدار و گفت‌وگو کرد. محور اصلی این دیدار، حمایت فرانسه از وحدت و تمامیت ارضی سوریه، مبارزه با تروریسم و بازسازی نهادهای ملی این کشور عنوان شده است.

تأکید بر وحدت و مبارزه با تروریسم

به گفته رئیس‌جمهور فرانسه، در این دیدار دو طرف درباره حفظ وحدت ملی سوریه، مبارزه با تروریسم، کنترل قاچاق مواد مخدر و بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری بحث و تبادل نظر کردند.

مکرون در سخنان خود خاطرنشان کرد: «من از رئیس‌جمهور سوریه خواستم تا به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بپیوندد و بخشی از تلاش جمعی ما برای مقابله با تروریسم باشد. سوریه جدید باید شریکی در صلح و امنیت منطقه‌ای باشد.»

تأیید راهبرد فرانسه در شورای امنیت

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به رأی اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر لغو بخشی از تحریم‌ها علیه دمشق گفت این تصمیم، «تأییدی بر راهبردی است که فرانسه از ابتدا برای بازگشت تدریجی سوریه به جامعه بین‌الملل دنبال کرده است».

پیگرد قضایی خشونت‌ها و مشارکت مدنی

مکرون همچنین بر لزوم رسیدگی قضایی به خشونت‌های رخ‌داده در ماه مارس در سواحل غربی سوریه و در ماه ژوئیه در جنوب این کشور تأکید کرد تا اعتماد عمومی بازسازی شود و همه اقشار جامعه، از جمله اقلیت‌ها و سازمان‌های مدنی، در فرآیند سیاسی جدید نمایندگی داشته باشند.

تداوم گفت‌وگو با نیروهای دموکراتیک سوریه

در بخش دیگری از اظهارات خود، رئیس‌جمهور فرانسه تصریح کرد: «فرانسه شریک سوریه در مسیر بازسازی وحدت ملی از طریق گفت‌وگو با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) خواهد بود. ما بر همکاری نزدیک با این نیروها در زمینه مبارزه با تروریسم و ثبات مناطق شمال و شرق سوریه تأکید داریم.»