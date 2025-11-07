همایش «ایران سرزمین گل محمدی» برگزار می شود

به گزارش کرد پرس، دکتر ایرج رستگار دبیر همایش "ایران، سرزمین گل محمدی" با بیان اینکه گل محمدی گل ملی ایران است و با پیشینه‌ی چندین هزار ساله کهن میراث گرانقدر این سرزمین به شمار می‌رود گفت: سابقه‌ی دیرینه گل محمدی سبب ساز شد تا در حوزه‌های گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی مردم عجین گردد. رستگار عنوان کرد از آنجایی که عربستان گل محمدی را با عنوان رز طائف به ثبت جهانی رسانیده است و ترکیه در حال ثبت عصاره گل محمدی به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا می‌باشد برپایی همایش ایران، سرزمین گل محمدی ضرورت جدی در راستای خود آگاهی ملی و دگرآگاهی جهانی است.

دکتر رستگار با بیان این مطلب که همایش "ایران، سرزمین گل محمدی" به همت موزه گل محمدی ایران و همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 27 آبان ماه جاری در دانشکده طب ایرانی برگزار می‌گردد گفت: ایران خاستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است و این گل از ایران به عثمانی و سپس به سوریه و از آنجا به اروپا رفته است. وی خاطر نشان ساخت ایران با 30 هزار هکتار، بزرگترین سطح کشت گل محمدی در جهان را داراست. رئیس موزه گل محمدی ایران ثبت جهانی گل محمدی به نام ایران را ضرورت جدی خواند و گفت: صیانت از گل محمدی ایران صیانت از میراث فرهنگی و وظیفه‌ی ملی است. دکتر رستگار در زمینه‌ی محورهای همایش گفت: ریشه شناسی واژه‌ی گل و گلاب، نمادشناسی گل محمدی در ادبیات پارسی و تجلی آن در نقاشی گل و مرغ، گل محمدی در متون تاریخ پزشکی ایران، تجلی نقش مایه گل محمدی در بافته‌های ایران، نقش گل محمدی در گیاه درمانی کهن ایران، تحلیل ریشه شناسی نقش گل محمدی در معماری ایران، گل و گلاب در سپیده دم شعر فارسی و ایران، کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان را از محورهای همایش خواند و گفت: علاقه‌مندان به منظور دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت موزه گل محمدی گل محمدی ایران مراجعه کنند.

