آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کردستان

به گزارش کرد پرس، محمدجعفر قائم پناه شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که با حضور رئیس جمهور در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد، گفت: کردستان در برخی شاخص های کلیدی توسعه پیشرفت داشته و در کاهش زمان صدور مجوزهای کسب وکار و بهبود شاخص های اقتصادی عملکرد مطلوبی از خود نشان داده است. همچنین نرخ تورم در این استان نسبت به میانگین کشور پایین تر بوده است.

وی با اشاره به رتبه نخست کردستان در پوشش شبکه فاضلاب کشور، افزود: استان کردستان با ۹۶.۶ درصد پوشش جمعیتی در این حوزه، رتبه نخست کشور را دارد، اما از سوی دیگر، کمبود شدید زیرساخت های راهی و بهداشتی از چالش های جدی استان محسوب می شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور وضعیت منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان را نامناسب توصیف کرد و اظهار کرد: کمبود پزشک و نیروهای متخصص در استان محسوس است و باید برای جبران این کمبودها تدابیر جدی اندیشیده شود.

قائم پناه همچنین با اشاره به وضعیت آموزشی استان، بیان کرد: کردستان با کمبود بیش از سه هزار کلاس درس روبه روست و شمار زیادی از دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه از تحصیل بازمانده اند. علاوه بر این، بیش از ۲۶۵ هزار نفر از جمعیت بالای شش سال استان بی سواد هستند که این مسئله نیازمند اقدام فوری است.

وی درباره منابع آبی استان نیز هشدار داد و ادامه داد: مشکلات منابع آب و خطر فرونشست دشت ها جدی است. اصلاح الگوی کشت و بهره گیری از فناوری های نوین آبیاری از ضرورت های فوری استان به شمار می رود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به محدودیت منابع مالی و سرمایه گذاری در کردستان، یادآور شد: در دوره پیش رو، ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی، ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۰۰ میلیون دلار منابع ارزی برای استان پیش بینی شده است. همچنین بخش خصوصی آمادگی دارد ۱۲ هزار میلیارد تومان در پروژه های مختلف استان سرمایه گذاری کند.

قائم پناه با اشاره به نتایج نظرسنجی های اخیر، گفت: براساس این نظرسنجی ها، ۷۶ درصد مردم کردستان احساس بی عدالتی دارند و ۶۲ درصد معتقدند به ظرفیت های گردشگری استان توجه کافی نشده است. برای تحقق توسعه پایدار و ارتقای شاخص های عدالت، هم افزایی، صداقت و تلاش مشترک میان همه مسئولان ضروری است.