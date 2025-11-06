تخصیص ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت های کردستان

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان شامگاه پنج شنبه در گفت وگویی زنده با مردم کردستان از طریق شبکه استانی، ضمن تشریح نتایج سفر یک روزه خود به این استان، گفت: از این رقم، هشت هزار میلیارد تومان برای احداث راه و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به صورت تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: این مصوبات میان وزارتخانه های مربوط، معاونت برنامه و بودجه و استانداری کردستان به امضا رسیده و باید طبق برنامه اجرا شود.

رئیس جمهور همچنین از وعده سرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومانی بخش خصوصی خبر داد و افزود: ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در استان پیش بینی شده و ۱۰ میلیون دلار نیز خود بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهد کرد.

پزشکیان با بیان اینکه دولت مصمم است پروژه های نیمه تمام چند دهه گذشته را به سرانجام برساند، ادامه داد: ما در استان ها وعده ای نمی دهیم که پیگیری و اجرا نشود. پروژه هایی که تصویب و امضا می شوند، باید در زمان مقرر به نتیجه برسند.

وی با تأکید بر نقش نخبگان و روشنفکران در توسعه کردستان، یادآور شد: باید مدیران، دانشگاهیان، کارآفرینان و صنعتگران مسیر آینده کردستان را ترسیم کنند و مردم مشخص کنند چه می خواهند؛ زیرا با تلاش و همدلی می توان به آن دست یافت.

رئیس جمهور انسجام و وحدت را عامل اصلی پیشرفت دانست و بیان کرد: هیچ جامعه ای در مسیر توسعه قرار نمی گیرد مگر آنکه قبله و مسیر خود را به درستی مشخص کند. اگر با زبان و هدفی مشترک حرکت کنیم، هیچ مشکلی غیرقابل حل نخواهد بود.

پزشکیان همچنین با اشاره به اقدام انسانی یک بانوی کردستانی که دیه فرزند خود را برای ساخت مدرسه اهدا کرده است، این حرکت را نمادی از فرهنگ ایثار مردم کردستان دانست و وعده داد شخصاً در افتتاح آن مدرسه حضور یابد.

وی با قدردانی از صبر و همراهی مردم کردستان، تأکید کرد: ما از کاستی ها شرمنده ایم، اما دولت تمام توان خود را برای رفع مشکلات و خدمت صادقانه به مردم به کار خواهد گرفت. با علم گرایی، همدلی و برنامه ریزی دقیق، آینده کردستان و ایران روشن تر از امروز خواهد بود.