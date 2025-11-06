کردستان نیازمند حمایت ویژه دولت در حوزه های علمی، فرهنگی و ورزشی است

به گزارش کرد پرس، در این نشست، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مردم در مجلس و امام جمعه سنندج هر یک با تبیین مشکلات و ظرفیت های کردستان، خواستار اجرای عدالت، جذب سرمایه گذاران و اصلاح ساختارهای مدیریتی شدند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه استان از نظر علمی و فرهنگی نیازمند حمایت های فوری است، گفت: زیرساخت های علمی و دانشگاهی استان فرسوده است و کمبود اساتید، کارگاه ها و فضاهای آموزشی، کیفیت آموزش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

حجت الاسلام سیدعبدالرضا پورذهبی افزود: در بسیاری از گروه های آموزشی، به ویژه گروه معارف، نسبت جمعیت دانشجویی به اعضای هیئت علمی نامتوازن است و این مسئله مستقیماً بر کیفیت تربیت نیروی انسانی اثر می گذارد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت های ورزشی استان، اظهار کرد: کردستان سرزمین استعدادهای درخشان ورزشی است، اما نبود امکانات موجب شده بسیاری از قهرمانان نتوانند مسیر رشد خود را ادامه دهند. تیم فوتبال بانوان کردستان، که زمانی در جمع مدعیان بود، اکنون به دلیل مشکلات مالی در انتهای جدول لیگ قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در کردستان خواستار حمایت فوری دولت از تیم های ورزشی استان شد و ادامه داد: بسکتبال، هندبال و والیبال کردستان نیز با مشکلات مالی مشابهی مواجه اند و نیاز به پشتیبانی دارند.

حجت الاسلام پورذهبی در بخش فرهنگی نیز از وضعیت خبرنگاران و هنرمندان استان ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: رسانه های محلی و مطبوعات با مشکلات مالی و تجهیزاتی جدی روبه رو هستند. کتابخانه ها و مراکز هنری باید بازسازی و به روز شوند.

وی با اشاره به اینکه مصوبه دولت پیشین درباره اختصاص بودجه از سوی وزارت نفت برای بهسازی مساجد، در مورد کردستان اجرایی نشده است و بیان کرد: از میان ۳۱ استان کشور، تنها کردستان و یک استان دیگر این اعتبار را دریافت نکرده اند. انتظار می رود با پیگیری رئیس جمهور این حق استان ادا شود.

بدنه کارشناسی دولت نیازمند بازنگری است

در ادامه نشست نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اداری و کوچک سازی دولت، گفت: بدنه کارشناسی دولت نیازمند بازنگری است. دولت فربه شده و این مسئله موجب افزایش کسری بودجه و کاهش چابکی نظام اجرایی شده است.

علیرضا زندیان با اشاره به وضعیت اقتصادی کردستان، افزود: نرخ بیکاری و تورم در کردستان از میانگین کشوری بالاتر است. اقتصاد مصرف محور و نبود تولید پایدار، از چالش های اصلی استان محسوب می شود.

وی طولانی بودن روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری را یکی از موانع مهم توسعه دانست و اظهار کرد: فرآیند صدور مجوزها در استان گاه تا ۱۱ ماه زمان می برد؛ این در حالی است که برای جذب سرمایه گذار، سرعت و شفافیت باید در اولویت باشد.

نماینده مردم بیجار همچنین استقلال بیش از حد بانک ها از مدیریت استانی را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: بانک ها در استان عملاً نقش یک دولت جداگانه را ایفا می کنند و پاسخ گوی نیازهای واقعی بخش تولید نیستند.

زندیان از رئیس جمهور خواست تا با تسریع در اجرای منطقه آزاد بانه – مریوان و نهایی سازی آیین نامه های قانون توسعه پایدار مناطق مرزی، مسیر توسعه کردستان را هموار کند.

کردستان خاستگاه تمدن و عرفان است

در بخش دیگری از جلسه، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سنندج، بر اجرای عدالت و استفاده بهینه از ظرفیت های استان تأکید کرد و گفت: کردستان خاستگاه تمدن و عرفان است؛ دیاری که مردم آن در دفاع از انقلاب و کشور پیشگام بوده اند. امروز نیز این مردم شایسته توجه و عدالت اند.

ماموستا فایق رستمی با اشاره به ظرفیت های طبیعی و اقتصادی استان، افزود: کردستان با معادن غنی، مرزهای تجاری فعال و طبیعتی کم نظیر مانند دریاچه زریوار، می تواند به یکی از قطب های گردشگری و اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی با انتقاد از بی توجهی های گذشته، اظهار کرد: وقتی گفته می شود بیش از نیمی از طلای کشور از کردستان تأمین می شود اما سهم مردم استان از آن ناچیز است، طبیعی است که احساس بی عدالتی شکل گیرد.

امام جمعه سنندج پیشرفت را در گرو برقراری عدالت دانست و ادامه داد: از نگاه دینی و مدیریتی، بدون عدالت، توسعه ممکن نیست. هر جا عدالت برقرار باشد، برکت نیز جاری می شود.

ماموستا رستمی همچنین به مشکلات معیشتی فرهنگیان و وضعیت معلمان حق التدریس اشاره کرد و یادآور شد: پرداخت مطالبات فرهنگیان از مطالبات جدی مردم است که توسط ائمه جمعه به دولت منتقل می شود.

وی با تقدیر از انتخاب استاندار بومی، از رئیس جمهور خواست تا با رویکرد عدالت محور، زمینه رفع محرومیت ها و شکوفایی کردستان را فراهم کند.