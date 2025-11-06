بدون حمایت ملی، مسیر توسعه کردستان هموار نمی شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که با حضور رئیس جمهور در سنندج برگزار شد، گفت: استان کردستان در حوزه های مختلف با مشکلاتی روبه روست که به مانعی جدی در مسیر توسعه تبدیل شده و رفع آن ها نیازمند تصمیم های ملی و حمایت های ویژه دولت است.

وی یکی از مهم ترین چالش های توسعه استان را اجرایی نشدن منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه و مریوان عنوان کرد و افزود: این طرح که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آماده اجراست، به دلیل تأخیر در تصویب آیین نامه های اجرایی با موانعی مواجه است که باید هرچه سریع تر برطرف شود.

استاندار کردستان با اشاره به وضعیت نامطلوب زیرساخت های جاده ای استان، اظهار کرد: کردستان تنها استانی است که آزادراه ندارد و شاخص راه های آسفالت آن ۷۴ درصد است که نسبت به میانگین کشوری ۱۱ درصد پایین تر است. این موضوع باید به طور ویژه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

لهونی ادامه داد: در مسیر کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور، میزان پیشرفت در سایر استان ها بالای ۸۰ درصد است اما در کردستان تنها ۵۲ درصد پیشرفت داشته ایم. با وجود افزایش شش برابری اعتبارات این طرح در دولت چهاردهم، هنوز کافی نیست و به منابع بیشتری نیاز داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های مرزی استان، یادآور شد: کردستان با داشتن ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق، نزدیک ترین استان مرزی به پایتخت است و می تواند مسیر دسترسی مستقیم و کم هزینه تهران به بازار هفت میلیونی اقلیم عراق را فراهم کند.

استاندار کردستان بیان کرد: در استان چهار بازارچه مرزی فعال وجود دارد و مرز رسمی باشماق مریوان از مهم ترین شریان های مبادلاتی ایران و عراق به شمار می رود. بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، ارزش مبادلات تجاری استان حدود پنج و نیم میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.

لهونی به بهره وری پایین منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها ۲۲ درصد از روان آب های استان مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که میانگین کشوری ۸۰ درصد است. از مجموع اراضی کشاورزی استان، ۸۸ درصد دیم و تنها ۱۲ درصد آبی است، با این حال کردستان رتبه دوم تولید گندم کشور و رتبه اول گندم دیم را دارد و در تولید سیب زمینی و توت فرنگی نیز جزو استان های برتر است.

وی با اشاره به ظرفیت های معدنی کردستان، اظهار کرد: استان کردستان پنجمین استان کشور از نظر ذخایر معدنی است و بیش از ۵۰ درصد طلای کشور در این استان تولید می شود. همچنین ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن و سنگ های تزئینی وجود دارد که می تواند زمینه ساز توسعه صنایع فرآوری و اشتغال زایی گسترده شود.

استاندار کردستان با تأکید بر ظرفیت های گردشگری استان، افزود: وجود بیش از ۴۹۴ جاذبه تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مذهبی در کردستان، این استان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است که می تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.