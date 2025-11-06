تأکید فرهنگیان کردستان بر ضرورت تحول در محتوای آموزشی و توسعه عدالت آموزشی

به گزارش کرد پرس، رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در این نشست با اشاره به وضعیت آموزشی استان، گفت: آمار جاماندگان از تحصیل در کردستان ۱۲ درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۸ درصد است.

محمد رسول شیخی زاده افزود: مشکلات معیشتی فرهنگیان و بسیاری از شاغلان استان موجب شده است که بخش زیادی از آن ها برای تأمین معاش، دو یا سه شغله باشند که این موضوع واقعیتی تلخ در جامعه امروز ماست.

وی اظهار کرد: چالش های آموزش و پرورش تنها محدود به کمبود فضای فیزیکی نیست، بلکه نرخ باسوادی در کردستان از میانگین کشوری پایین تر است و در میان زنان، این نرخ بیش از ۸ درصد از مردان کمتر است که نشان دهنده نابرابری فرصت های آموزشی در استان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان با اشاره به کمبود ۵۰ هزار ساعت آموزشی و سه هزار معلم در استان، ادامه داد: درآمد سرانه مردم کردستان کمتر از میانگین کشوری است، اما مردم این استان با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان در امور خیریه و ساخت مدارس پیش قدم هستند.

شیخی زاده با تأکید بر اینکه کردستان استانی است که روی طلا خوابیده اما گرسنه است، یادآور شد: اگر دولت اختیار بهره برداری از معادن و منابع طبیعی استان را به خود کردستان واگذار کند، دیگر نیازی به دریافت بودجه دولتی نخواهد بود.

وی خواستار تشکیل شورای معادن کشور با حضور مسئولان استانی و کشوری شد تا سهم واقعی کردستان از منابع طبیعی مشخص شود و همچنین بلاتکلیفی نیروهای آموزش و پرورش، لزوم توسعه رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان و ارتقای معیشت فرهنگیان از دیگر مطالبات مطرح شده وی بود.

اجرای ۱۹۱ پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در این نشست با اشاره به شاخص فضای آموزشی استان، گفت: میانگین سرانه فضای آموزشی در کردستان ۴.۸۱ مترمربع است و در راستای جبران فاصله با میانگین کشوری، ۱۹۱ پروژه در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در دست اجراست.

سیدفواد حسینی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۲۴ هزار دانش آموز در قالب ۲۴۳ کانون مهربانی در مدارس کردستان مشغول تحصیل هستند؛ حدود ۲۱ درصد از این دانش آموزان در مناطق روستایی درس می خوانند و ۵۸ درصد مدارس استان نیز در روستاها واقع شده اند که نشان دهنده تحقق بخشی از عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به توانمندسازی معلمان، اظهار کرد: تابستان گذشته، در قالب طرح «توانا»، ۹۷ درصد معلمان دوره ابتدایی و متوسطه در دوره های آموزشی شرکت کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از اجرای طرح «شهید عجمیان» خبر داد و ادامه داد: در این طرح، چهار هزار و ۵۵۰ کلاس درس در استان با مشارکت اولیا، خیران و مردم تعمیر و بازسازی شده است که بیانگر روح مشارکت اجتماعی مردم کردستان است.

حسینی از رئیس جمهور به دلیل توجه ویژه به آموزش و پرورش در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی قدردانی کرد و یادآور شد: استان کردستان آماده است با اتکا به ظرفیت های مردمی، مسیر توسعه آموزشی را با سرعت بیشتری ادامه دهد.

مطالبه فرهنگیان برای تحول در محتوای آموزشی

در ادامه این نشست، آرمان حسنی، معلم نمونه کشوری کردستان، با تأکید بر لزوم تحول در محتوای آموزشی، گفت: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، باید به تحول بنیادین در محتوای آموزشی نیز توجه شود. نوسازی آموزش تنها به ساخت مدارس محدود نیست، بلکه در بهبود کیفیت دروس و محتوا معنا می یابد.

وی افزود: باید بازنگری جدی در متون درسی صورت گیرد؛ آیا محتوای آموزشی کنونی پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و تحولات روز دنیاست؟

حسینی همچنین وضعیت نامناسب معیشتی فرهنگیان و کمبود تجهیزات آموزشی را از چالش های جدی آموزش و پرورش دانست و خواستار توجه بیشتر دولت به این موضوع شد.

صدای دانش آموزان مناطق محروم

المیرا صیدی، دانش آموز برگزیده المپیاد دانش آموزی، در سخنانی گفت: ما باور داریم در دولت چهاردهم صدای مناطق محروم شنیده می شود. آرزوی ما تحقق عدالت آموزشی در عمل و در کلاس های درس است.

وی افزود: دانش آموزان استان های کمتر برخوردار حق دارند از کلاس های استاندارد و فرصت های برابر آموزشی همچون دانش آموزان پایتخت برخوردار باشند.

آیلا فاتحی، دانش آموز برگزیده و اهل روستای کرجو از توابع سنندج نیز گفت: سال ها آرزوی داشتن مدرسه ای مناسب داشتیم، اما فرسودگی مدارس باعث ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان شد. آغاز نهضت توسعه عدالت آموزشی همچون نوری در تاریکی بود و ساخت مدرسه جدید نشان از توجه دولت به آینده سازان کشور دارد.

وی ادامه داد: ساخت مدرسه تنها ایجاد یک بنا نیست، بلکه ساخت آینده ماست. امروز با انگیزه بیشتری درس می خوانیم و باور داریم روزی معلم، پزشک یا مسئول خواهیم شد.

مشارکت مردم و خیران در ساخت مدارس

توران نادری، خیر مدرسه ساز از شهرستان دیواندره، در این نشست، گفت: پس از از دست دادن فرزند دانش آموزم در حادثه رانندگی، تصمیم گرفتم دیه او را برای ساخت یک مدرسه ۶ کلاسه هزینه کنم. مردم دیواندره نیز در این کار خیر مشارکت کردند و هرکس به اندازه توانش سهمی داشت.

محمدلایق رسایی، دهیار روستای «دری» از توابع مریوان، نیز با اشاره به تلاش مردم برای تحقق عدالت آموزشی، بیان کرد: مردم این منطقه نزدیک به ۱۰ سال برای ساخت مدرسه جدید تلاش کردند اما با موانع متعددی روبه رو شدند. از سال گذشته با شعار «ایران برای همه» تحول بزرگی آغاز شد و مردم محلی پای کار آمدند. مدرسه جدید روستا نمادی از همدلی مردم و دولت در مسیر عدالت آموزشی است.

وی تأکید کرد: ساختن مدرسه، ساختن فرداست و باید با همراهی مردم و حمایت دولت کاری کنیم که هیچ کودکی از آموزش محروم نماند.

نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی در کردستان با حضور رئیس جمهور، فرهنگیان، دانش آموزان و خیران، فرصتی برای بازنگری در وضعیت آموزشی استان و طرح مطالبات مردم بود.

شرکت کنندگان با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی، خواستار توجه هم زمان به کیفیت محتوا، ارتقای معیشت معلمان، توسعه زیرساخت ها و تقویت مشارکت مردمی در مسیر رشد آموزش و پرورش استان شدند.