به گزارش کرد پرس، در این نشست که با حضور نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی برگزار شد، فعالان ضمن تشریح ظرفیت ها و چالش های توسعه در استان کردستان، مجموعه ای از درخواست ها و پیشنهادهای اجرایی را برای تسریع روند سرمایه گذاری، اشتغال زایی و رشد تولید مطرح کردند.

نیاز به حمایت برای تجاری سازی و توسعه زیرساخت ها

نماینده شرکت های دانش بنیان کردستان در ابتدای این نشست با بیان اینکه علی رغم محدودیت ها، استان طی سال های اخیر در حوزه تولید و علم پیشرفت قابل توجهی داشته است، گفت: هم اکنون ۵۹ شرکت دانش بنیان و بیش از ۲۲۰ واحد فناور در استان فعال هستند و با توجه به مرز مشترک با اقلیم کردستان، این منطقه می تواند به هاب فناوری ایران در غرب کشور تبدیل شود.

سمیرا قصیری، از کمبود زیرساخت های پارک علم و فناوری به عنوان یکی از چالش های اصلی نام برد و افزود: مرحله ایده پردازی در استان تقویت شده اما در بخش تجاری سازی به دلیل نبود فضا و کارگاه های تولیدی، ضعف جدی وجود دارد.

وی ادامه داد: زمین ۱۷ هکتاری پارک علم و فناوری کردستان تعیین شده اما آغاز عملیات اجرایی آن نیازمند حمایت مسئولان است و اجرای این طرح می تواند زمینه اشتغال تخصصی برای حدود دو هزار نفر را فراهم کند.

قصیری همچنین خواستار اجرای مصوبه مربوط به دارایی های نامشروط و صدور بخشنامه شفاف از سوی بانک مرکزی برای تسهیل مسیرهای مالی شرکت های دانش بنیان شد و پیشنهاد کرد: اختصاص خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی به صورت چرخشی از طریق صندوق نوآوری برای مناطق کم برخوردار می تواند نقش مهمی در رشد شرکت های دانش بنیان داشته باشد.

ضرورت تکمیل پایانه باشماق و فعال سازی منطقه آزاد

در ادامه، سیدکمال حسینی رئیس خانه صنعت و معدن کردستان با تأکید بر لزوم تکمیل طرح جامع ساماندهی مرز باشماق مریوان و توسعه زیرساخت های بازارچه های مرزی، گفت: ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه با نظارت دولت، می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش صادرات در استان شود.

وی با اشاره به طرح منطقه آزاد بانه و مریوان، اظهار کرد: این طرح سال هاست میان کاغذ و عمل سرگردان مانده و آغاز فاز اجرایی آن می تواند تحولی بزرگ در توسعه اقتصادی کردستان رقم بزند.

حسینی ضمن انتقاد از کمبود منابع بانکی در استان، گفت: تنها ۶ دهم درصد منابع بانکی کشور در اختیار کردستان است و برای جبران عقب ماندگی صنعتی، ایجاد خط اعتباری ویژه و اختصاص ۱۳ همت به طرح هایی که بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند ضروری است.

او همچنین خواستار حذف محدودیت نسبت منابع به مصارف بانکی، تأمین ارز خارج از نوبت برای واحدهای تولیدی و اختصاص ۵۰۰ هزار دلار ارز مورد نیاز برای این واحدها شد.

اصناف خط مقدم معیشت مردم هستند

شهاب ناصری، نایب رئیس اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف سنندج، با اشاره به نقش کلیدی اصناف در اقتصاد استان، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه در کردستان فعالیت دارند و اصناف بزرگ ترین تشکل خصوصی و مردمی استان محسوب می شوند.

وی اصناف را کارآفرینان خاموش و بزرگ ترین تولیدکنندگان اشتغال خرد توصیف کرد و افزود: کارگروه رفع موانع بازار در استان تشکیل شده، اما بخشی از مشکلات این بخش، ساختاری و ملی است.

ناصری با اشاره به اینکه طرحایجاد شهرک صنوف آلاینده از سال ۱۳۹۰ در دستور کار قرار گرفته اما به دلیل مقاومت برخی دستگاه ها از جمله راه و شهرسازی هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: اجرای این طرح برای ساماندهی واحدهای مزاحم شهری ضروری است.

وی همچنین از وجود ۹۰ هزار بافنده در استان خبر داد و افزود: تنها ۱۰ درصد از آن ها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و به دلیل نبود حمایت از تولیدات، بسیاری از آنان بیکار شده اند. اختصاص تسهیلات برای خرید و فروش فرش می تواند به احیای این بخش کمک کند.

توسعه اراضی آبی و تکمیل زنجیره تولید مرغ

در ادامه، فرهاد سهرابی، فعال حوزه کشاورزی کردستان، با اشاره به ظرفیت های بالای بخش کشاورزی، گفت: تنها ۱۲ درصد اراضی کشاورزی استان آبی است، در حالی که میانگین کشوری ۴۶ درصد است. با وجود منابع آبی مناسب، افزایش سطح اراضی آبی از مطالبات جدی فعالان کشاورزی استان است.

وی افزود: برای تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ در استان، ایجاد واحد تولید جوجه یک روزه ضروری است. سرمایه گذار آن آمادگی کامل دارد اما صدور مجوز از سوی سازمان جهاد کشاورزی هنوز انجام نشده است.

سهرابی اجرای قانون ساماندهی مبادلات تجاری در راستای ارتقای معیشت مرزنشینان را اقدامی ارزشمند از سوی دولت دانست و گفت: ۱۷ هزار خانوار در سقز برای بهره مندی از این قانون به سازمان توسعه تجارت معرفی شده اند و انتظار می رود ثبت و تأیید نهایی آن ها تسریع شود.

وی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را از دیگر دغدغه های فعالان اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: فعالان اقتصادی درخواست دارند میزان رفع تعهدات ارزی که در حال حاضر ۷۰ درصد است، به ۶۰ درصد کاهش یابد.

نشست فعالان اقتصادی کردستان با رئیس جمهور، بازتابی از مجموعه مطالبات و دغدغه های فعالان حوزه های دانش بنیان، صنعت، اصناف و کشاورزی بود که محور مشترک آن، توسعه زیرساخت ها، بهبود فضای سرمایه گذاری، تسهیل مسیرهای مالی و بانکی، و حمایت از تولید به ویژه در مناطق مرزی استان است.