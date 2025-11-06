چهار طرح بزرگ عمرانی و اقتصادی در استان کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش کرد پرس، این طرح ها با هدف توسعه پایدار، افزایش اشتغال و ارتقای بهره وری منابع در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسیدند.

افتتاح گلخانه ۵ هکتاری بوژانه طراوت طبیعت در شهرستان دیواندره

دومین طرح افتتاح شده، پروژه گلخانه ای بوژانه طراوت طبیعت در شهرستان دیواندره است که با هدف توسعه کشت های گلخانه ای و افزایش بهره وری آب و خاک به بهره برداری رسید.

این طرح با اخذ مجوز در سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در سال ۱۴۰۴ به بهره برداری رسید و محصول اصلی این گلخانه، گوجه فرنگی است.

میزان سرمایه گذاری این طرح ۲۵۰۰ میلیارد ریال بوده و بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل، تأمین مالی آن را برعهده داشته است و تعداد اشتغال ایجادشده در این پروژه ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم است.

مزایای اجرای این طرح شامل افزایش بهره وری در مصرف آب و خاک، ایجاد اشتغال پایدار در منطقه، تأمین نیاز بازار در فصول غیر زراعی، عرضه مستقیم محصول به مصرف کننده، ارزآوری و صادرات محصولات تولیدی و ترویج فرهنگ کشت گلخانه ای در کردستان است.

افتتاح شرکت تولیدی پنجره آریا تولید پروفیل های UPVC

سومین طرح صنعتی افتتاح شده، شرکت تولیدی پنجره آریا در زمینه تولید پروفیل های UPVC است، این پروژه در سال ۱۴۰۳ مجوز آغاز فعالیت دریافت کرد و در سال ۱۴۰۴ به بهره برداری رسید.

سرمایه گذاری کل پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۴۲۰ میلیارد تومان آن توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و ۸۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانک رفاه کارگران تأمین شده است.

با بهره برداری از این واحد تولیدی، برای ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

اهمیت و آثار مثبت طرح شامل توسعه اشتغال صنعتی در استان، فزایش صادرات و ارزآوری، جلوگیری از خروج ارز از کشور و کاهش هزینه تمام شده محصولات در پروژه های ملی است.

بهره برداری از ۲۰۰۰ هکتار اراضی پایاب سد گاران در شهرستان مریوان

در نخستین طرح، ۲۰۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد گاران در شهرستان مریوان به بهره برداری رسید؛ این پروژه که مجوز آغاز فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده بود، پس از سال ها تلاش در سال ۱۴۰۴ به ثمر نشست.

هدف از اجرای طرح، تبدیل اراضی دیم به آبی و افزایش بهره وری کشاورزی در منطقه است و حجم سرمایه گذاری این طرح ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده که از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.

بر اساس اعلام مسئولان، این پروژه زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده است.

از مهم ترین اثرات این طرح نیز می توان به رفع مشکلات زیست محیطی حوزه دریاچه زریوار، افزایش تولیدات کشاورزی استان، جلوگیری از فرسایش خاک و ارتقای بهره وری اراضی و ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد.

بهره برداری از پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم

چهارمین طرح افتتاح شده، پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم است که با هدف تأمین پایدار آب شرب شهرستان های دهگلان و قروه اجرا شد که این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ به بهره برداری رسیده است.

حجم سرمایه گذاری این طرح ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است و پروژه یادشده برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

همچنین از اهمیت این طرح می توان به رفع تنش آبی شهر دهگلان و تأمین آب شرب پایدار برای بیش از ۷۰ هزار نفر، جلوگیری از فرونشست زمین های دشت دهگلان و توسعه کشاورزی و صنعت در منطقه اشاره کرد.

افتتاح این چهار طرح با حضور ویدیوکنفرانسی دکتر مسعود پزشکیان و همراهی مسئولان کشوری و استانی، گامی مهم در راستای توسعه متوازن و پایدار استان کردستان به شمار می رود.

این طرح ها با مجموع سرمایه گذاری چندین هزار میلیارد تومانی، علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، می توانند نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری منابع و بهبود زیرساخت های حیاتی استان ایفا کنند.