به گزارش کردپرس، دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که یکی از اعضای گروهی مسلح وابسته به وزارت دفاع سوریه از خانواده سه جوان کُرد اهل کوبانی درخواست باج کرده است. این سه برادر حدود سه ماه پیش توسط نیروهای گروه «الحمزات» در حلب ربوده شدهاند.
به گفته خانواده قربانیان، ارتباط با آنان پس از توقف در یک ایست بازرسی موقت وابسته به «الحمزات» در مسیر شهر حلب قطع شده است. ربایندگان اکنون در تماس با خانواده، خواستار پرداخت ۳۰ هزار دلار برای آزادی هر یک از جوانان شدهاند.
منابع محلی میگویند گروههای «الحمزات» و «الامشات» که در مناطق تحت کنترل دولت انتقالی سوریه فعالیت دارند، بارها به بازداشت و ناپدیدسازی اجباری جوانان کُرد متهم شدهاند. این دو گروه با وجود قرار داشتن در فهرست سازمانهای تروریستی بینالمللی، همچنان تحت پرچم ارتش سوریه و وزارت دفاع دولت انتقالی عمل میکنند.
همچنین در تاریخ ۱۷ اکتبر، نیروهای دولتی سوریه در محله شیخ مقصود حلب، دو جوان دیگر را در انظار عمومی بازداشت کردند که هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
