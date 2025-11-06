آماده شدن کردهای سوریه برای جنگ

به گزارش کردپرس، سیپان حمو، فرمانده نیروهای یگان های مدافع خلق در مصاحبه با نشریه المانیتور آمریکا از توقف مذاکرات با دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع برای ادغام نهادهای اداری، مدنی و نظامی در حکومت جدید سوریه خبر داد.

او تاکید کرد نیروهای کرد سوریه- چه نیروهای دموکراتیک سوریه و چه نیروهای یگان های مدافع خلق یا YPG - خلع سلاح یا انحلال را نخواهند پذیرفت زیرا سالها برای ایجاد چنین ساختارهایی تلاش شده است.

این فرمانده کرد سوریه هشدار داد کردهای سوریه خود را برای جنگ آماده کرده اند و آماده روبرو شدن با بدترین سناریوها هستند.