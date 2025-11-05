به گزارش کرد پرس، رئیس‌جمهور در بدو ورود به فرودگاه سنندج، مورد استقبال مقامات و مسئولان ارشد استان قرار خواهد گرفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دکتر پزشکیان در این سفر ضمن شرکت در نشست‌های مختلف با فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان، به بررسی مشکلات و مطالبات مردم کردستان خواهد پرداخت.

از جمله برنامه‌های این سفر، نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان، نشست با فعالان سیاسی، نشست فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی، نشست شورای توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم و نیز جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

همچنین افتتاح سد امیرآباد کامیاران به‌صورت وبیناری از دیگر برنامه‌های این سفر یک‌روزه خواهد بود.

در این سفر، جمعی از وزرا و اعضای هیئت دولت رئیس جمهور را همراهی می‌کنند تا از نزدیک به بررسی مسائل و نیازهای مردم استان کردستان بپردازند.