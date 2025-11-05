پشت پرده استخدام زنان آتش نشان در ارومیه چه بود؟

به گزارش کردپرس، هفتم مهر ماه امسال با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، خبر عملیات اجرایی یازدهمین ایستگاه آتش‌نشانی و فعالیت نخستین گروه زنان آتش‌نشان استان در ارومیه از سوی استانداری آذربایجان غربی مطرح شد.

این خبر ویدیویی که توسط صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی تهیه شده بود و استانداری آذربایجان غربی هم آن را بازپخش کرد، اعطای نشان آتش نشانی، توسط گلشن نوروزی عضو شورای شهر ارومیه به نخستین گروه زنان آتش نشان را روایت می کرد.

اکنون با گذشته یک ماه از آن ماجرا واکنش هایی در رسانه های محلی ارومیه شکل گرفته و این نوع از استخدام زنان آتش نشان را به دلیل "نسبت سببی و نسبی با مدیران شهرداری" اعلام کرده اند.

بلافاصله پس از آن ایرنا به نقل از توماج وحید افشار عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پاسخ به اینکه «آیا این بانوان شرکتی بوده و با حضور در آتش نشانی به دنبال قرارداد کار معین هستند؟» نوشت: حضور این بانوان در مراسم آتش نشانی کاملا نمادین بود؛ نه استخدامی انجام شده و نه تغییر دریافتی؛ این بانوان انتخاب شدند تا در فرهنگ سرای آموزشی دوره‌های آتش نشانی را طی کنند؛ این کار تلنگری بود تا مدیران شهرداری بدانند چه امکاناتی برای جذب آتش نشانان زن لازم است.

از سویی دیگر «وحید فروزین مهر» رییس سازمان آتش نشانی شهرداری ارومیه هم با تاکید بر اینکه جذب نیروی انسانی برای این سازمان فقط از طریق آزمون استخدامی انجام می‌شود، در پاسخ به موضوع استخدام تعدادی بانو در آتش نشانی ارومیه، بیان کرد: این بانوان هیچ حکم، مزایا و قرارداد رسمی ندارند و این اقدام بیشتر فرهنگی و نمادی بود و به هیچ وجه جایگزین فرآیند استخدام نخواهند شد؛‌ آنان در کارگزینی شهرداری حکم پرسنلی ندارند و برای گذارندن دوره آموزشی معرفی شدند و سازمان آتش نشانی در انتخاب این افراد هیچ نقشی نداشته و آنان از طریق سازمان برنامه ریزی شهرداری معرفی شدند.

به گزارش کردپرس، این در حالی است که خبر اهدای نشان آتش نشان به زنان آتش نشان در ارومیه یک ماه پیش از رسانه ملی پخش شد و چنانچه خبر اشتباه منتشر شده چرا در این مدت شورا و شهرداری و سازمان آتش نشانی ارومیه کوچکترین واکنشی به این موضوع نشان نداده اند و تنها زمانی که موضوع داشتن نسبت این زنان با مدیران شهرداری برجسته شد با واکنش مسئولان مدیریت شهری روبه رو شدیم؟!

گفتنی است؛ ویدیو این خبر هنوز هم در کانال استانداری آذربایجان غربی موجود است.