به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در آیین کلنگ‌زنی ایستگاه آتش‌نشانی البرز ارومیه با اعلام اینکه در راستای تقویت خدمات‌رسانی به تازگی ۱۱۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به ناوگان شهرداری‌ها و راهداری استان الحاق شده، افزود: خریداری اتوبوس‌های دوکابین برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به طور جدی در دستورکار قرار دارد و با رفع موانع واردات، شهرداری‌ها باید از ظرفیت‌های قانون تجارت مرزی برای نوسازی تجهیزات خود بهره‌مند شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: اولویت اصلی مدیریت استان، نوسازی و تجهیز ناوگان دستگاه‌های خدمات‌رسان است.

او همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در رفع مشکلات استان، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری تنها به راه‌اندازی واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه توسعه زیرساخت‌ها را نیز در برمی‌گیرد.

رحمانی به اعتبار ۱۴ هزار میلیارد تومانی شهرداری ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: حضور یک سرمایه‌گذار می‌تواند منابعی معادل دو برابر این رقم را به شهر جذب کند.

او همچنین با بیان اینکه اجرای طرح‌های عمرانی با اعتباری معادل ۲۰۰ همت، به‌ویژه پروژه میدان امام، از اولویت‌های مدیریت شهری ارومیه به شمار می‌رود، اضافه کرد: لازم است برای تکمیل طرح‌های مهمی چون خیابان شهید سلیمانی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب شوند.

استاندار در پایان افزود: مجموعه مدیریت شهری باید فارغ از حاشیه‌ها و با نیت خدمت صادقانه به مردم گام بردارد تا استان بتواند در شاخص‌های توسعه به جمع پنج استان برتر کشور بپیوندد.

در این مراسم اهدای نشان آتش نشان به زنان آتش نشان در ارومیه اعطا شد و فعالیت نخستین گروه زنان آتش نشان در مرکز استان آغاز شد/.