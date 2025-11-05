ساماندهی پساب پتروشیمی برای حفاظت از آب شرب چوار ضروری است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی با اشاره به گزارشهای شرکت آب منطقهای و پیشبینیهای هواشناسی گفت: با کاهش آبدهی چشمهها، افت تراز آب و بارشهای نامناسب مواجه هستیم. بنابراین باید تدابیر جدی در حوزه بهینهسازی مصرف، نصب کنتورهای هوشمند، اصلاح الگوی کشت و فرهنگسازی اندیشیده شود.
وی افزود: در حوزه فرهنگسازی مصرف آب نیاز به کار جدیتری داریم. هزینه در این بخش نوعی سرمایهگذاری است و همزمان با اقدامات فنی، باید رسانهها و صداوسیما نقش پررنگتری در فرهنگسازی ایفا کنند.
معاون عمرانی استاندار ایلام با بیان اینکه فاز اول تصفیهخانه آب ایلام تا ۱۵ آذرماه وارد مدار میشود، تأکید کرد: شهرداری ایلام موظف است برای آبیاری فضاهای سبز، پارکها، میادین و بلوارها از پساب این تصفیهخانه استفاده کند و زیرساختهای لازم از جمله بهروزرسانی شبکه توزیع را فراهم سازد. گزارش اقدامات نیز باید در جلسه آتی کارگروه ارائه شود.
وی در ادامه به نگرانیها درباره تداخل مسیر پساب پتروشیمی ایلام با چاههای آب شرب شهرستان چوار اشاره کرد و گفت: خروجی پساب پتروشیمی باید ساماندهی شود. سازمان محیط زیست موظف است گزارشی مستند از آخرین اقدامات، نمونهگیریها و شاخصهای آلودگی ارائه کرده و راهکار عملیاتی برای ایزولهسازی حریم کیفی چاههای آب شرب چوار ارائه دهد تا آب سالم به دست مردم برسد.
دارابی همچنین بر ضرورت اجرای اقدامات سریع و زودبازده برای رفع تنش آبی در روستاها و شهرهای استان تأکید کرد و افزود: در فصل خنک سال باید کارها بهصورت ضربتی انجام شود تا در فصل گرما با بحران مواجه نشویم.
وی هوشمندسازی شبکههای آب را یکی از راهکارهای مؤثر کاهش تنش آبی دانست و گفت: مقرر شد هوشمندسازی در شهرهای مهران، ایلام، ایوان، سرابله و دهلران انجام شود و گزارش آن در جلسات آتی ارائه گردد.
در این جلسه، شرکت آب منطقهای گزارشی از وضعیت سدهای در دست بهرهبرداری، تراز آبهای زیرزمینی و آبدهی چشمهها ارائه کرد و شرکت آب و فاضلاب نیز پروژههای آتی خود برای رفع تنش آبی در شهرستانهای مهران و چرداول را تشریح نمود.
