پوتین مدال پوشکین را به پژوهشگر کرد اعطا کرد

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه ایزوستیای روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مدال پوشکین را به رشاد میران، پژوهشگر و استاد کرد در حوزه ادبیات و جامعه‌شناسی، به‌دلیل فعالیت های فرهنگی، هنری و انسانی برجسته‌اش اهدا کرد. این مراسم در روز سه‌شنبه هم‌زمان با روز وحدت ملی روسیه، یک تعطیلات ملی که همبستگی فرهنگی و تاریخی کشور را جشن می‌گیرد، در کرملین برگزار شد.

اعطای مدال پوشکین که در سال ۱۹۹۹برقرار شد، یکی از بالاترین مدال های افتخار روسیه است که به افرادی اعطا می‌شود که در زمینه‌های فرهنگ، هنر، و علوم انسانی در روسیه سهم زیادی داشته‌اند. این مدال، در کنار چند فعال دیگر به رشاد میران نیز اعطا شده است. او نخستین شهروند کرد در تاریخ است که این جایزه را دریافت می‌کند.

رشاد میران در سخنرانی خود، میران روابط دیرینه و مستحکم کردها و روسیه را یادآور شد و تأکید کرد که پژوهش‌های وی به‌عنوان یک قوم‌شناس، نقش مهمی در ارتقای درک فرهنگی میان آنها داشته است. وی همچنین بر لزوم دسترسی بیشتر به منابع به زبان روسی برای تقویت پیوندهای علمی و فرهنگی تأکید کرد.

در این مراسم، مدال پوشکین همچنین به محمد احمد الجابر، سفیر امارات متحده عربی، کوماکی کوریهارا، رئیس کمیته سازماندهی جشنواره فرهنگ روسی در ژاپن، و مدار بمپوکو بوکته، رئیس دانشگاه آزاد کینشاسا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اهدا شد.

رشاد میران، در سخنان خود از رئیس‌جمهور پوتین با جمات روسی و کردی تشکر کرد و این اقدام را نماد پلی فرهنگی میان کردها و روسها دانست.