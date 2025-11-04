به گزارش کردپرس، یک شرکت مشاوره آمریکایی به رهبری «مایلز کاگینز»، سخنگوی پیشین ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، دفتر جدیدی در شهر قامشلو در شمال‌شرق سوریه افتتاح کرده است. هدف این شرکت کمک به شرکت‌های آمریکایی برای راه‌اندازی کسب‌وکار در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان کردهای سوریه عنوان شده است.

کاگینز، مدیرعامل شرکت Words Warriors، در گفت‌وگو با نشریه «روداو انگلیش» گفت: «در سوریه بر روی دو حوزه فعالیت می‌کنیم؛ بخش بازرگانی و بخش خصوصی. در حال مشاوره به شرکت‌های نفت و گاز هستیم تا بتوانند فعالیت‌های خود را در شمال‌شرق سوریه آغاز کنند، منطقه را بهتر بشناسند و مجوزهای لازم را از مقام‌های محلی دریافت کنند.»

او افزود که شرکتش به‌صورت جداگانه با مهندسان ارتش آمریکا (U.S. Army Corps of Engineers) نیز همکاری دارد و در پروژه‌های عمرانی مرتبط با پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و ائتلاف جهانی در سوریه مشارکت می‌کند.

کاگینز، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا، در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به مدت ۱۴ ماه به‌عنوان سخنگوی ائتلاف جهانی ضد داعش فعالیت داشت و طی این مدت روابط نزدیکی با اداره خودگردان کردستان سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) برقرار کرد. او اکنون نیز سخنگوی انجمن صنایع نفت کردستان (APIKUR) است.

به گفته وی، شرکت Words Warriors تلاش دارد از این روابط برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در مناطق کردنشین سوریه استفاده کند. این شرکت علاوه بر حوزه انرژی، در پروژه‌های عمرانی نیز فعال است و با شرکت‌های ساختمانی محلی همکاری می‌کند.

کاگینز تأکید کرد: «در همه پروژه‌ها، حداقل ۹۰ درصد از نیروی کار از ساکنان شمال و شرق سوریه هستند و فقط تعداد محدودی از کارشناسان و مهندسان آمریکایی برای نظارت فنی و تضمین کیفیت حضور دارند.»

این شرکت در بیانیه‌ای در صفحه لینکدین خود اعلام کرده است که در حال گسترش روابط میان شرکت‌های آمریکایی و طرف‌های محلی در سوریه است و اخیراً با شماری از مقام‌های ارشد اداره خودگردان دیدار کرده تا درباره همکاری در حوزه انرژی پایدار، نفت و زیرساخت‌های اقتصادی گفت‌وگو کند