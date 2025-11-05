کرمانشاه و چالش‌ های برون رفت از توسعه‌ نیافتگی / صادق ناصری

خبرگزاری کردپرس _ تولید ناخالص داخلی ( GDP ) به عنوان شاخصی مؤثر برای اندازه‌گیری چگونگی عملکرد بازار و رشد اقتصادی در یک کشور مطرح بوده و می‌تواند بیانگر میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی آن جامعه باشد. در این مطالعه برای بررسی میزان تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و محلی ۱۱ شاخص استخراج شده‌ است که تا حد امکان میزان تولید ناخالص داخلی را پوشش دهد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه این ۱۱ شاخص وضعیت کشور و استان ها را به برنامه‌ریزان و مدیران ملی و محلی بر مبنای اطلاعات دقیق‌تری ارائه داده است.

وضعیت شاخص‌های مذکور برای استان کرمانشاه و کشور به شرح زیر است. البته با ذکر این توضیح که عدد اول داخل پرانتز برابر تولید ناخالص استان کرمانشاه تقسیم بر جمعیت استان و عدد دوم حاصل تقسیم تولید ناخالص کشور تقسیم بر جمعیت کشور در آن حوزه می‌باشد:

کشاورزی ( ۲.۶ _ ۳.۲۲ ) نفت و سایر معادن (۰.۲ ، ۲.۸۴) صنعت (۱.۱ _ ۳.۲۴) آب برق و گاز (۱.۴ _ ۳.۲۳) حمل و نقل و انبارداری (۱.۵ _ ۳.۲۴) ساختمان (۲.۵ _ ۳.۸) مالی و بیمه (۱ _ ۳.۲۳) آموزش و بهداشت (۳.۵ _ ۳.۲۳) عمده فروشی و خرده فروشی ( ۲.۹ _ ۳.۲۳) املاک و مستغلات (۳ _ ۳.۲۳) و تأمین جا و غذا (۲.۷ _ ۳.۲۳).

در این مطالعه هیچکدام از شاخص‌های استان بجز حوزه آموزش و بهداشت با اختلاف بسیار جزئی بیشتر از میانگین کشوری نیستند و به عبارتی از ۱۱ شاخص مورد مطالعه که منجر به تولید ناخالص داخلی شده است فقط در یک شاخص وضعیت استان کرمانشاه بیشتر از میانگین و در ۱۰ شاخص دیگر استان کرمانشاه پایین تر از میانگین است.

این وضعیت در صورتی بر استان حاکم شده است که استان کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل های موجود، توان آن را دارد که در بیشتر شاخصه‌ها وضعیت به مراتب بهتری را داشته باشد.

طبق این مطالعه استان کرمانشاه در رده ۱۵ از استان‌های کشور قرار دارد و این در حالی است که از نظر جمعیتی استان سیزدهم در کشور هستیم و از نظر منابع و نیروی انسانی در تمام ۱۱ حوزه مورد مطالعه ظرفیت افزایش تولید در استان وجود دارد.

در این مطالعه برای کاهش نابرابری بین استان ها پیشنهاد می شود اقداماتی مانند؛ تأمین زیرساخت‌ها با هدف ایجاد شرایط فیزیکی لازم برای افزایش قابلیتهای رقابتی استان‌ها، تلاش برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف با توجه به پتانسیل رشد هر استان و تعریف ساختارها و مکانیسم‌های که استان‌ها بنا بر شرایط موجود در حوزه‌های که بیشترین پتانسیل رشد را دارند، شکل داده و توسعه یابند.