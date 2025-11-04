پس از قطعی شدن حکم دادگاه حقوق بشر وکلای دمیرتاش درخواست آزادی او را ارائه کردند

به گزارش کردپرس، وکلای صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که از سال ۲۰۱۶ در زندان به سر می‌برد، پس از قطعی شدن رأی دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر «غیرقانونی و سیاسی بودن حبس او در زندان»، خواستار آزادی او شدند.

دیوان اروپایی حقوق بشر تاکنون دو بار درباره پرونده دمیرتاش رأی به «نقض حقوق» داده است. ترکیه ماه گذشته و در آستانه اجرای حکم آزادی، نسبت به تصمیم دیوان اعتراض کرده بود، اما این اعتراض روز گذشته رد شد و رأی دیوان قطعی اعلام گردید.

به دنبال این تصمیم، تیم وکلای دمیرتاش با تأکید بر لزوم اجرای بی‌قید و شرط حکم دیوان اروپایی، درخواست رسمی برای آزادی فوری او را به مراجع قضایی ترکیه ارائه کردند.