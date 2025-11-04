به گزارش کردپرس، برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، با اشاره به اینکه «زبان حافظه و حامل فرهنگ یک ملت است»، تصمیم یونسکو را موجب تقویت پیوند میان کشورهای تُرک‌زبان دانست. وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد تصویب این تصمیم در شهر تاریخی سمرقند معنای ویژه‌ای دارد و حاصل همکاری مشترک میان ترکیه و کشورهای برادر تُرک است. بر پایه این تصمیم، از سال جاری میلادی هر سال ۱۵ دسامبر به‌عنوان روز جهانی خانواده زبان تُرکی در تقویم یونسکو گرامی داشته خواهد شد.

دولت ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از تصمیم سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) مبنی بر تعیین ۱۵ دسامبر به‌عنوان «روز جهانی خانواده زبان تُرکی» با خرسندی استقبال کرده است.

برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «زبان، حافظهٔ یک ملت و حامل فرهنگ آن است. ما به قدرت پیونددهندهٔ خانوادهٔ گستردهٔ زبان تُرکی که از آسیای مرکزی تا آناتولی امتداد دارد، افتخار می‌کنیم.» او افزود که تصمیم یونسکو سهم مهمی در حفاظت از زبان تُرکی، انتقال تاریخ غنی آن و تحکیم پیوند میان ملت‌های تُرک‌زبان به نسل‌های آینده خواهد داشت.

وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای جداگانه، تصویب این تصمیم در شهر کهن سمرقند در ازبکستان را «دارای معنایی خاص» دانست و اعلام کرد: «این تصمیم که به‌صورت مشترک از سوی کشور ما و دولت‌های برادر تُرک ارائه شد، تلاش‌های مشترک برای حفظ زبان تُرکی و میراث مشترک دنیای تُرک و انتقال آن به نسل‌های آینده را تقویت خواهد کرد.»

یونسکو این تصمیم را در جریان چهل‌وسومین نشست کنفرانس عمومی خود که با حضور بیش از پنج‌هزار نماینده از ۱۹۴ کشور در شهر سمرقند برگزار شد، به تصویب رساند.

در میان کشورهای عضو خانوادهٔ زبان تُرکی، نام کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و قبرس شمالی دیده می‌شود.