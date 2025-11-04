اربیل در فهرست بهترین مقاصد سفر آسیا در سال ۲۰۲۶ قرار گرفت

به گزارش کردپرس، مجله Condé Nast Traveler در گزارش خود پیرامون جذابیت های گردشگری شهر اربیل ، مرکز اقلیم کردستان عراق نوشت: اربیل با قلعه باستانی خود، شاهد هزاران سال تاریخ و دورانهای پرآشوب مدرن بوده است. اما اکنون با افزایش شمار گردشگران و افتتاح هتلها و مراکز تفریحی جدید، این شهر در آستانهٔ آغاز عصری تازه از جذابیت و جذب گردشگر برای اقلیم کردستان عراق قرار دارد.
این شهر که در منطقهای آرام از خاورمیانهٔ پرتلاطم قرار گرفته، مرکزاقلیم کردستان عراق است؛ سرزمینی غنی از میراث فرهنگی و زیباییهای طبیعی، با جمعیتی متنوع از نظر قومی که به هویت کردی خود افتخار میکند.
به گزارش Condé Nast Traveler، ایجاد نهاد «ویزیت کردستان» در سال ۲۰۲۵ – ابتکاری خصوصی با حمایت دولت – نخستین گام جدی برای جذب گردشگران بینالمللی به شمار میرود. این نهاد تلاش می کند تا تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۰ میلیون گردشگر را به منطقه جذب کند.
بر اساس این گزارش، مناطق مختلف اربیل امروز پر از جرثقیل است که نشانهای از توسعهٔ سریع این شهر است. پروژهٔ Erbil Avenue، مجموعهای مسکونی و تجاری است که میزبان برندهای بینالمللی مانند Street Burger از گوردون رمزی، EL&N London، CZN Burak و Entrecote Café de Paris است.
ایالات متحده نیز در حال آمادهسازی برای افتتاح بزرگترین کنسولگری خود در جهان در یکی از حومههای اربیل است، و آکادمی فوتبال جوانان رئال مادرید نیز قرار است بهزودی فعالیت خود را در این شهر آغاز کند.
در کنار این پیشرفتها، توجه ویژهای نیز به میراث باستانی شهر معطوف شده است. بخشهایی از قلعه اربیل – که بیش از شش هزار سال است، مسکونی است و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد – پس از مرمتهای گسترده بازگشایی شدهاند.
درون دیوارهای این دژ، موزهٔ منسوجات کردی و خانهٔ فرهنگی جهان (Cihan Cultural House) قرار دارند که مکانی برای آشنایی با خوراک کردی، صنایعدستی و خرید سوغات محلی است. همچنین منارهٔ چولی، نماد تاریخی شهر و بلندترین سازهٔ اربیل در قرون گذشته، قرار است در آیندهٔ نزدیک مورد بازسازی کامل قرار گیرد.
اربیل امروز شهری است که سنت و مدرنیته را در کنار هم تجربه میکند؛ جایی برای نوشیدن چای شیرین در سایهٔ دیوارهای کهن و گفتوگو با مردانی که لباس سنتی کردی بر تن دارند.
به نوشتهٔ لوئیس دافوس، نویسندهٔ این گزارش در Condé Nast Traveler، بودن در این شهر احساسی از غرور و صمیمیت به همراه دارد. در اینجا با مردمی مواجه می شوی که با رویی گشاده میپرسند:
«از کجا آمدهاید؟ چرا به اینجا سفر کردهاید؟ و چه زمانی دوباره بازمیگردید؟»
