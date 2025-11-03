مقاومت ۱۸ روزه دهلران و عملیات محرم گرامی داشته شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، این مراسم با حضور فرماندار شهرستان دهلران، جمعی از مسئولان استانی و محلی، خانواده‌های معظم شهدا و کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی برگزار شد. در این آیین، ضمن تجلیل از رشادت‌های رزمندگان اسلام در عملیات محرم، بر نقش تربیتی و فرهنگی اردوهای راهیان نور در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تأکید شد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی (رحیم) صفوی در این مراسم با اشاره به نقش مردم ایلام در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: مردم قهرمان استان ایلام از نخستین روزهای جنگ تحمیلی در خط مقدم ایستادند. رژیم بعث عراق پیش از آغاز رسمی جنگ در سی ویکم شهریور، در نوزدهم شهریور منطقه میمک را اشغال کرده بود اما عشایر و رزمندگان ایلامی با رشادت، نیروهای دشمن را از این منطقه بیرون راندند.

وی خاطرنشان کرد: از همان روزهای ابتدایی جنگ، مردم ایلام نشان دادند که در دفاع از خاک میهن و آرمان انقلاب اسلامی پیش‌قدم هستند، از عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ تا پایان دفاع مقدس، رزمندگان ایلامی در تمامی جبهه‌ها از شمال تا جنوب حضور داشتند و با تشکیل گردان‌ها و لشکر امیرالمؤمنین (ع) حماسه‌های بزرگی خلق کردند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) نیز در سخنانی گفت: امروز سالگرد عملیات محرم و مقاومت ۱۸ روزه آغازین جنگ تحمیلی در مناطق دهلران، موسیان و دشت‌عباس برگزار می‌شود، عملیاتی که دومین سال پیاپی است در همین یادمان شهدای شرهانی، در نقطه صفر مرزی، باشکوه گرامی داشته می‌شود.

سردار سید صادق حسینی با تقدیر از حضور اقشار مختلف مردم استان ایلام، زائران و میهمانانی از استان‌های اصفهان، قم، چهارمحال و بختیاری و کردستان، دانش‌آموزان عزیز، خانواده معظم شهیدان، روحانیون، مسئولان، اعضای شورای تأمین استان و فرماندهان نظامی و انتظامی، اظهار داشت: از خداوند می‌خواهیم که همواره در مسیر شهیدان ثابت‌قدم بمانیم و وظیفه دینی و انقلابی خود را به‌درستی ادا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: عملیات محرم پس از عملیات رمضان، که بخشی از اهداف خود را محقق نکرد، با هدف آزادسازی مناطق مرزی دشت عباس و دهلران و بازپس‌گیری نقاط نفت‌خیز، با همکاری سپاه و ارتش در شب دهم آبان ۱۳۶۱ طراحی و اجرا شد. این عملیات یکی از موفق‌ترین عملیات‌های دفاع مقدس بود چرا که ضمن تحقق اهداف نظامی، با تلفات اندک و غنائم بسیار از دشمن همراه بود.

وی ادامه داد: رزمندگان ما در آن شب بارانی، هم با دشمن جنگیدند و هم با طبیعتی سخت. سیل و گل‌ولای نتوانست عزم رزمندگان را بشکند.

یادمان شهدای شرهانی، به عنوان یکی از نقاط شاخص در جغرافیای حماسه و ایثار، میزبان کاروان‌های راهیان نور از سراسر کشور است و نقش مهمی در تبیین فرهنگ مقاومت و شهادت ایفا می‌کند.