به گزارش خبرگزاری کردپرس، عابدین کوهی رئیس مرکز حل اختلاف استان ایلام، امروز دوشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی که در سالن جلسات این شورا برگزار شد، گزارشی از عملکرد ستاد صبر و هیئت‌های صلح ارائه کرد و با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صلح و سازش، گفت: اصحاب قلم باید نقدشان برای منافع شخصی نباشد و هدفشان ارتقای جامعه و پیشبرد استان باشد.

وی افزود: استان ایلام دارای ۱۵ مجتمع و ۱۵۰ شعبه فعال شورای حل اختلاف است که شامل ۸۴ شعبه شهری و ۶۸ شعبه روستایی می‌شود و ۴۷۱ نفر در شوراها مشغول فعالیت هستند.

رئیس مرکز حل اختلاف استان ایلام ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری، ۹۶۵۰ پرونده قابل سازش به شوراها ارجاع شد که ۵۱۲۳ پرونده معادل ۵۳ درصد به صلح و سازش ختم شده است و در همین مدت ستاد صبر با ۱۵۰۰ یار در قالب ۴۸۰ هیئت، ۴۶۲۵ پرونده را بررسی کرده و ۳۶۵۴ پرونده (۷۹ درصد) به صلح و سازش رسیده است.

کوهی با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی شورا خاطرنشان کرد: پویش «به عشق امام حسین می‌بخشم» باعث سازش ۱۸۶۶ پرونده و آزادی ۳۰ زندانی شد و تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی برای ارتقای سطح علمی اعضای شورا و خانواده‌های آنان اجرایی شده است.

وی همچنین به توسعه داوری میانجیگری در امور کیفری و ملکی با ۲۳ میانجیگر رسمی تحت نظارت دادگستری اشاره و تصریح کرد: هدف ما حل اختلافات بدون نیاز به طی مراحل طولانی دادگاهی و ارتقای عدالت ترمیمی است تا حقوق طرفین رعایت شود و رضایت دو طرف حاصل شود.

رئیس مرکز حل اختلاف استان ایلام از همکاری استاندار، رئیس کل دادگستری و سایر مسئولان استان در تسهیل فعالیت‌های شورا قدردانی کرد و از رسانه‌ها خواست با انعکاس اقدامات شورا، در ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارتقای آگاهی عمومی نقش فعال داشته باشند.