به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در این خصوص اظهار کرد: ارزش ریالی این میزان اراضی رفع تصرف شده در آذربایجان غربی، ۳ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

او اضافه کرد: این اراضی در قالب ۴۲ قطعه بوده که با حضور یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن آذربایجان غربی رفع تصرف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به آمار اجرای احکام نیز، گفت: با رصد شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی امسال ۲۳ فقره اجرای حکم رفع تصرف انجام شده است.

آرامون بیان کرد: در این راستا در ۴۰۷ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش یک هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال اجرای حکم رفع تصرف انجام شده که در این بخش نیز رشد ۱۰۹ درصدی ثبت شاهد هستیم.

او اظهار کرد: جلوگیری از هرگونه اختلال، تصرف، تجاوز، ایجاد مزاحمت، ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی و برخورد با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضایی از وظایف مهم یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی است.