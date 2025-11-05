حیاط خلوت "داغ دالی" را شیشه ای کنید/اصغر مدنی

کردپرس- سالیان متمادی است، چنگال بخش خصوصی بر پهلوی کوه های انباشته از طلای آقدره فرو رفته و این گنج پنهان طبیعت که از میلیون سال پیش در اعماق زمین به امانت نهاده شده است ، بی هیچ ملاحظاتی بیرون کشیده و در برابر دیدگان میراث داران اصیل، که همان ساکنان محلی است،به یغما می رود.

سرزمین و خوش آب و هوای منطقه با پوشش گیاهی غنی و نشاندار از عهد عتیق، امروزه زیر سم چرخ دنده های ماشین های سنگین استحصال طلا، قامتی خمیده و رنجور دارد و در ازدحام آرسینک و جیوه این دو عنصر سرطان زا، در حال احتضار است.

اینک خاک جدا افتاده از پوشش غنی گیاهی و گل های نوخاسته بهاری زار فریاد می کشد، به کدامین گناه و رگ و ریشه و جانم را می ستانید و به دشت کویر لم یزرع تبدیلم می کنید، اگر زیر پایم را خالی می کنید تا قوت معاشتان گردد، حرفی نیست، اگر گوهر درونم را می ربایید تا برای شهرتان و یا میهنتان چراغی باشم مانعی نیست، اما هنوز کوچه و پس کوچه هایتان سرد و تاریک است و این چراغ شمع شب افروز دیگران است!!!!

اینک پس از سالها قهر و غصب؛ پژواک صدای خاک در مانده آقدره، سوار بر بالهای باد صبا در گوش مردمان منطقه زمزمه می کند که: "هان به هوش باشید ، طلایه داران طلای آقدره مروارید غلطان می برند و در ازایش آب نبات پس می دهند!!!!"

در میان ازدحام فربه شدن کلنگ طلایان غیر خودی، صدای انفجار سقوط فله فرودستان تکاب مدت هاست به گوش می رسد،کجایند دولتیان و دیده بانهایشان، تا با دو چشمان گشاد به حال مردم و زیر چشمی تنگ و باریک بر سامانه طلای آقدره بیفکنند !!!!

امروز با تلخ کامی با خبر شدیم، شرکت پویا زرکان اقدره که از سال ۱۳۹۲ محدوده ای در ضلع غربی زره شوران به نام داغ دالی را به نام خود ثبت کرده بود با ارسال ماشین آلات اکتشاف و استحصال در تلاش است،فعالیت معدنی جدیدی را آغاز نماید. در حالیکه این محدوده، تنها مراتع دامی و تنها منبع آبی برای کشاورزان روستاهای زرشوران، آلوچالو علیا و سفلی و یارعزیز می باشد که در صورت قیمومیت صاحبان زر و زور آقدره مفر و پناهگاهی برای ساکنان محلی باقی نمی گذارند..!!!

قیم کوه داغ دالی بدلیل مشکلات اجتماعی مردمان محلی دو فقره پروانه اکتشاف و بهره برداری خود را تمدید کرده است، اما این بار بدون توجه به خواست عمومی مردم به زودی فعالیت معدنی خود را در محدوده جدید آغاز می نماید. مسئولان محلی به هوش باشید، روزی می رسد که نه از تاک نشان می ماند و نه از تاکنشان!!!!!! مردم از شما می خواهند ،حیات خلوتشان را شیشه ایی کنید.