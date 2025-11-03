میت فهرستی از اعضای PKK دارد که پس از اعلام خلع سلاح به YPG پیوسته اند

به گزارش کردپرس، روزنامهی انگلیسی زبان دیلی صباح یکی از رسانه های دولت ترکیه، در گزارشی تحلیلی نوشت که پروژه «ترکیه بدون تروریسم» وارد مرحلهی حساسی شده است. بر اساس این گزارش، PKK در ماه می اعلام انحلال کرد و پس از آن هم اعضای خود را از خاک ترکیه بیرون کشید؛ اقدامی که ادامهی فراخوان عبدالله اوجالان برای خلع سلاح بود. اما «شاخهی سوریِ این سازمان، یعنی یگانهای مدافع خلق (YPG)، برخلاف سایر شاخهها در این روند شرکت نکرده و همین موضوع باعث نگرانی مقامهای آنکارا شده است».
دیلی صباح نوشت که دولت ترکیه این پروژه را «با هدف خلع سلاح کامل PKK و عادیسازی فضای سیاسی جنوبشرق کشور (کردستان ترکیه) دنبال میکند، اما حضور و تحرکات YPG در شمال سوریه میتواند این طرح را از مسیر اصلی منحرف کند. دولت نگران است که YPG با بهرهگیری از روابط خود با دمشق، در واقع موجودیت نظامیاش را حفظ کند و از انحلال رسمی بگریزد».
گزارش تأکید میکند که ترکیه این وضعیت را «خط قرمز» خود میداند. در صورت نقض توافق ادغام YPG در ارتش سوریه – توافقی که در ماه مارس با دولت دمشق امضا شده – احتمال انجام عملیات نظامی جدید در مرزهای جنوبی منتفی نیست. بهنوشتهی دیلی صباح، YPG در حال رایزنی برای حفظ سه تیپ نظامی در مناطق حسکه، رقه و دیرالزور است؛ طرحی که با مخالفت دولت سوریه روبهرو شده، زیرا ترکیب جمعیتی این مناطق بهشدت عربمحور است و حمایت محلی از YPG کاهش یافته است.
در عین حال، دولت ترکیه پیوستن اعضای سابق PKK به YPG را نیز بهدقت زیر نظر دارد. سازمان اطلاعات ترکیه (میت) فهرستی از اعضای سابق PKK تهیه کرده که پس از ترک عراق به YPG پیوستهاند یا سلاحهای خود را به این گروه تحویل دادهاند. به گزارش دیلی صباح، «آنکارا چنین انتقالی را «غیرقابل پذیرش» میداند و هشدار داده است که اجازه نخواهد داد اعضای خلعسلاحشدهی PKK از مسیر YPG دوباره به ساختار نظامی بازگردند».
در بخش دیگری از گزارش، دیلی صباح به دیدار اخیر رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه با هیأتی از دم پارتی اشاره کرده و نوشته است که این دیدار، با وجود آنکه «سازنده و امیدوارکننده» توصیف شد، هنوز به مرحلهی عملی نرسیده است. دم پارتی که بهعنوان میانجی میان عبدالله اوجالان و دولت شناخته میشود، قرار است در هفتههای آینده بار دیگر برای انتقال پیامهای جدید از امرالی با اوجالان دیدار کند.
به نوشتهی این روزنامه، ترکیه همچنان بر پیشرفت یکجانبهی روند خلع سلاح تأکید دارد و هرگونه امتیازدهی یا مذاکرهی متقابل پیش از انحلال کامل PKK را رد میکند. دولت وعده داده است که تنها پس از اطمینان از خلع سلاح کامل، موضوع بازپروری اجتماعی و تخفیف مجازات برای اعضای این گروه در پارلمان بررسی خواهد شد.
در پایان گزارش آمده است که سرنوشت پروژه «ترکیه بدون تروریسم» به دو عامل بستگی دارد: نخست، پایبندی کامل PKK به تعهدات خود درباره انحلال، و دوم، حذف کاملِ ظرفیت نظامی YPG در شمال سوریه. دیلی صباح نتیجه گرفته که تا زمانی که YPG در ساختار نظامی باقی بماند، هیچ پروژه ای برای تحقق صلح در ترکیه «امن و پایدار» نخواهد بود.
