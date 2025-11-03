به گزارش کرد پرس، اسماعیل بقائی در کنفرانس هفتگی خود در جمع رسانه ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس برخی از اخبار در روزهای اخیر شاهد بیان تهدیداتی از سوی آمریکا در ارتباط با عراق و گروه‌های عراقی بوده‌ایم و اینکه آمریکا از دولت عراق خواسته است که اجازه ندهد در تحولاتی که ممکن است در آینده در منطقه رخ دهد گروه‌های عراقی شیعه نزدیک به ایران دخالتی نداشته باشند آیا در جریان سفر چندی پیش مشاور امنیت ملی عراق به ایران در این ارتباط صحبتی شده است و گفت‌وگوهایی بین ایران و عراق در مورد این تهدیدها صورت گرفته است، گفت: به صورت طبیعی ما در هر گفت‌وگویی که با کشورهای همسایه از جمله عراق داشته باشیم در خصوص امنیت منطقه و مباحث مربوط به امنیت ۲ کشور گفت‌وگو و رایزنی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این موضع‌گیری‌ها و تهدیدات مقامات آمریکایی را مداخله در امور داخلی عراق می‌دانیم به خصوص با توجه به این که اکنون در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق هستیم و به نظر می‌رسد که این اظهارات و تهدیدها در راستای اثرگذاری بر این موضوع است.

بقائی افزود: این‌گونه اظهارات و دخالت‌ها مغایر با حاکمیت ملی و اصل استقلال عراق است و نشانه مداخله‌گری آمریکا در امور دیگر کشورهاست.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: اینگونه التهاب‌زایی‌ها در عزم مردم عراق برای انتخاب آن چه که شایسته و به نفع مردم عراق است ، تاثیر نخواهد داشت و مردم عراق به هر آن چه را که به نفع مردم این کشور است عمل خواهند کرد.

سفیر اتریش در تهران در این سفارتخانه مستقر شده است

وی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت فعالیت سفارت اتریش در ایران گفت: تا آنجا که اطلاع داریم سفیر اتریش در تهران در این سفارتخانه مستقر شده است و به ما گفته شده است که تمهیدات لازم برای فعال کردن بخش‌های مختلف این سفارت از جمله بخش‌های روادید و کنسولی انجام شده است.

کنسولگری ایران در «بن» مجددا فعال می‌شود

بقائی همچنین خبر داد: در گفت‌وگوهایی که با طرف آلمانی داشتیم، مجوزهای لازم را کسب کردیم که کنسولگری ما در «بن» مجددا فعال شود و گفت‌وگوها در مورد فعال کردن مجدد دیگر کنسولگری‌ها با طرف آلمانی ادامه دارد.

تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه لبنان ناقض حقوق بین‌الملل است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درمورد افزایش تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه لبنان و پیگیری آنها برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان گفت: تهدیدها علیه لبنان، تهدیدهای مستمری است و امر جدیدی نیست.

وی ادامه داد : در چند ماه اخیر که شاهد آتش‌بس در لبنان بوده‌ایم حدود ۵۰۰۰ نقض آتش‌بس در لبنان توسط رژیم صهیونسیتی انجام شده است، تعداد زیادی از اهداف غیرنظامی هدف قرار گرفته‌اند و درواقع آنها توسعه و آبادانی لبنان را هدف قرار داده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: اقدامات و تهدیدات رژیم صهیونیستی ناقض حقوق بین‌الملل است و متاسفانه این رژیم هیچ‌گاه توجهی به این موضوع نکرده است.

بقائی گفت: لبنان به عنوان یک کشور صاحب حاکمیت از حق دفاع از خود برخوردار است و طبیعی است که برای دفاع از امنیت خود باید لوازم آن را نیز داشته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فونیکس مبنی بر اینکه آیا قرار است پوتین به تهران سفر کند گفت : باید در این ارتباط از دفتر رئیس جمهور سوال کنم و حداقل من از این موضوع در حال حاضر اطلاعی ندارم .

اعتراف مقامات آمریکا به حمله به ایران مسئولیت آنها در برابر قانون‌شکنی آشکار را سنگین‌تر می‌کند

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که مقامات آمریکایی بارها به تاثیرات حمله به تاسیسات اتمی ایران اشاره کرده‌اند و از آن به عنوان یک اقدام اثرگذار یاد کرده‌اند، اظهار کرد: هر بار طرف‌های آمریکایی به این قانون‌شکنی آشکار اعتراف کرده‌اند در واقع مسئولیت خود را در برابر یک قانون‌شکنی آشکار به شکلی سنگین‌تر کرده‌اند و قطعاً حمله به یک کشور دیگر افتخاری ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ادعای آن‌ها مبنی بر اینکه حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، مقدمه اتفاقات دیگر بود، نادرست و بی‌اساس است و این اظهارات برای خشنودی صهیونیست‌ها گفته می‌شود.

ونزوئلا به خوبی از عهده دفاع از خود برمی‌آید

بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به تهدیدات آمریکا علیه ونزوئلا، این کشور درخواست حمایتی از ایران کرده است، خاطرنشان کرد: ونزوئلا به عنوان یک کشور مستقل با مردمی مصمم به خوبی از عهده دفاع از خود برمی‌آید و ما به عنوان کشوری که سابقه روابط خوبی با ونزوئلا داشته و داریم، در چارچوب احترام متقابل و تعهداتی که با یکدیگر داریم همکاری خود را با این کشور ادامه می‌دهیم.

آمریکایی‌ها نشان داده‌اند که به لوازم یک مذاکره مبتنی بر منافع متقابل پایبند نیستند

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ایران و آمریکا باید به چه نقطه‌ای برسند که شرایط برای مذاکره فراهم شود، خاطرنشان کرد: در هر تحلیلی راجع به این موضوع، باید به این نکته توجه شود که ایران در حین مذاکره دیپلماتیک با چراغ سبز آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت و این موضوع را ایرانیان هیچ‌گاه نمی‌توانند فراموش کنند.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها نشان داده‌اند که به لوازم یک مذاکره مبتنی بر منافع متقابل پایبند نیستند و ما زمانی می‌توانیم در مورد حصول شرایط برای انجام مذاکره معقول بین ایران و آمریکا صحبت کنیم که هر دو طرف به موضوع منافع متقابل توجه داشته باشند و نگرانی‌های طرفین را مورد توجه قرار دهند، در حالی که آمریکایی‌ها در عمل نشان داده‌اند که می‌خواهند یکسویه عمل کنند. این دیگر مذاکره نیست، بلکه دیکته کردن است و قطعا چنین روندی در مورد ایران جواب نمی‌دهد.

بقائی: واسطه‌هایی برای نزدیکی دیدگاه‌های ایران و آمریکا تلاش می‌کنند/ کنسولگری ایران در بن فعال می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر این که «در جریان سفر روانچی به عمان هیچ پیامی از طرف آمریکا منتقل نشده است» گفت: واسطه‌های مختلفی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا تلاش می‌کنند.

همچنان شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص غزه هستیم

بقائی با بیان اینکه از زمان آغاز آتش‌بس در فلسطین تاکنون به خاطر ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی ۲۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۶۰۰ نفر مجروح شده‌اند، گفت : در این ارتباط ضامنان آتش‌بس در غزه مسئولیت مهمی دارند و همچنان متاسفانه شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل هستیم.

گزارش سالانه وزارت خارجه ایران در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس به زودی منتشر می‌شود

وی همچنین گفت: گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایران در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.

در جریان سفر روانچی به عمان هیچ پیامی از طرف آمریکا منتقل نشده است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر اخباری در مورد مذاکرات مطرح شده در حال حاضر آخرین اخبار در ارتباط با مذاکرات ایران و آمریکا چیست؟ گفت: به نظرم یک مقداری به صورت دقیق، اظهار نظرهای مطرح شده در این زمینه مطالعه نشده است.

وی با بیان اینکه «در جریان سفر اخیر آقای روانچی به عمان همانطور که آقای عراقچی مطرح کردند هیچ پیامی از طرف آمریکا منتقل نشده است» گفت : البته همانطور که پیش از این نیز گفته‌ام واسطه‌های مختلف برای نزدیک کردن نظرات و دیدگاه‌ها بین ۲ طرف تلاش می‌کنند و این امر رایج و متعارفی است.

وی تاکید کرد: البته باید به این موضوع توجه داشت که این تلاش‌ها به معنای شروع فرایند مذاکراتی بین ایران و آمریکا نیست.

از ارائه هرگونه کمکی برای مشارکت خوب و قدرتمند تیم ملی فوتبال در جام جهانی فروگذاری نمی‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما به تازگی با اعضای فدراسیون فوتبال دیدار و رایزنی داشته‌اید و با توجه به اینکه قرار است مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال در آمریکا برگزار شود آیا وزارت خارجه پیگیری لازم برای صدور روادید جهت حضور هیات ایران در این مراسم انجام داده است؟ گفت: ما امیدواریم میزبانان جام جهانی همه به تعهدات خود پایبند باشند و به ورزش به عنوان یک امر غیر سیاسی نگاه کنند، گرچه در عمل بعضا شاهد این موضوع بوده‌ایم که این‌گونه عمل نشده است.

بقائی افزود: ما در وزارت خارجه از ارائه هرگونه کمکی برای مشارکت خوب و قدرتمند تیم ملی فوتبال در جام جهانی فروگذاری نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه «مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال در نیمه آذر ماه برگزار می‌شود» گفت: ما اطلاع داریم که مسئولان تیم ملی فوتبال برای حضور در این مراسم درخواست روادید کردند، فرصت زیادی نداریم و امیدواریم که میزبان به تعهدات خود برای صدور روادید بدون مداخلات سیاسی عمل کند، تعهدات در این زمینه دقیقاً روشن است.

وی افزود: شنیدیم که ممکن است در این زمینه یک کارشکنی‌هایی انجام شود، امیدوارم که اینگونه نباشد ، فدراسیون فوتبال در هماهنگی با فیفا کار را دنبال می‌کند و امیدواریم که ما در مراسم قرعه کشی و همچنین زمان برگزاری بازی‌ها در خردادماه حضور داشته باشیم.