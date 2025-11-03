در دورانی هستیم که کشورهای منطقه باید به جای اختلاف راه صلح و همکاری را پیش بگیرند + فیلم

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود در بغداد تأکید کرد که پایان یافتن تروریسم PKK نهتنها برای ترکیه، بلکه برای ثبات منطقه ضروری است. او گفت همانطور که این سازمان در ترکیه فعالیت نظامیاش را متوقف کرده، باید در عراق و سوریه نیز سلاح بر زمین بگذارد و از مناطق تحت اشغالش عقبنشینی کند.
فیدان با اشاره به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» گفت: «این روند برای ترکیه و منطقه یک تحول مثبت است. آرزوی ما و انتظارمان نیز همین است: سازمان باید همانطور که در ترکیه سلاح را کنار گذاشت، در عراق نیز به فعالیتهای مسلحانه و تروریستی خود پایان دهد و از مناطقی که در اشغال دارد خارج شود. همچنین در سوریه نیز باید از مناطق اشغالی عقبنشینی کند. این امر فوقالعاده اهمیت دارد.»
فیدان که پس از دیدار با فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه عراق در بغداد در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک سخن میگفت، اظهار داشت: «میان بغداد و آنکارا همکاری بسیار گسترده و فشردهای در جریان است. نهادهای دو کشور در همه زمینهها همکاری دارند، مسائل را بهصورت حرفهای بررسی میکنند و برای رسیدن به راهحل، رویکردی عملگرایانه دارند.»
او یادآور شد که در سفر رجب طیب اردوغان به عراق در سال ۲۰۲۴ توافقنامههای متعددی امضا شد و افزود: «پیگیری و اجرایی کردن این توافقها بسیار مهم است. کمیتههای مشترکی که در حوزههای امنیت، انرژی، آب، تجارت، گمرک و حملونقل تشکیل دادهایم، بهصورت فشرده کار میکنند.»
فیدان گفت زمانه ما ایجاب میکند که کشورهای منطقه به جای اختلاف، مسیر صلح، توسعه و همکاری را در پیش بگیرند: «تجزیه، رقابت و کارشکنی میان کشورها نباید جایی داشته باشد. منطقه ما منابع عظیمی دارد — هم زیرزمینی و هم سطحی، همچنین مردمی، فرهنگی و تاریخی غنی. هیچ مانعی وجود ندارد که این منطقه با استراتژیهای درست، به یکی از مناطق امن، باثبات و مرفه جهان تبدیل نشود.»
او با اشاره به شرایط امروز عراق گفت: «خوشبختانه امروز ما عراقی را میبینیم که با ثبات و آرامش بیشتر گام برمیدارد. ترکیه بهطور کامل از امنیت، ثبات، توسعه و رفاه عراق حمایت میکند و تمام تلاش خود را در این مسیر به کار میگیرد.»
فیدان افزود که تحولات سوریه نیز با دقت دنبال میشود و گفت: «ما دو کشور عراق و ترکیه، در هماهنگی با دیگر کشورهای منطقه، به دنبال یافتن راهکارهایی برای سوریه هستیم. باید سطح همکاری منطقهای را افزایش دهیم، اعتماد میان خود را تقویت کنیم و گامهایی را که در مسیر توسعه عقب افتادهایم، هر چه زودتر برداریم تا بتوانیم در صلح و آرامش به پیش برویم.»
وزیر خارجه ترکیه از رهبران سیاسی عراق به خاطر حمایتشان از چشمانداز صلح و ثبات قدردانی کرد و گفت: «رئیسجمهور ما بارها تأکید کرده است که مشکلات منطقه را باید خودِ کشورهای منطقه حل کنند. ما نباید در انتظار منجی خارجی بمانیم. ظرفیت و بینش ما برای حل مشکلات کافی است و اگر خودمان اقدام کنیم، هم بار جهانی را کاهش میدهیم و هم ارزش افزودهای برای منطقه تولید خواهیم کرد.»
او درباره توافق همکاری آبی با عراق گفت: «امضایی که امروز انجام خواهیم داد، زمینه اصلاح دائمی نظامهای آبی عراق را فراهم میکند و در تاریخ عراق، یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای زیربنایی خواهد بود. این نشاندهنده دیدگاه آیندهنگر دولت عراق و ارادهاش برای رفاه مردم است.»
فیدان خاطرنشان کرد: «سالها بود که دو کشور به دنبال استفاده مؤثر از منابع آب بودند. دو سال و نیم پیش با نخستوزیر عراق توافق کردیم که در دو مرحله پیش برویم: نخست، یافتن روشهای بهتر برای بهرهبرداری از آب بین دو کشور؛ و دوم، بازسازی زیرساختهای آبی عراق. امروز ثمرهی آن همکاریها را میبینیم.»
او ضمن تشکر از همتای عراقی خود گفت: «با این توافق، گام بزرگی برای حل یکی از جنبههای اصلی بحران آب برمیداریم و امیدواریم نسلهای آینده با مشکلاتی که نسلهای گذشته با آن روبهرو بودند مواجه نشوند.»
وزیر خارجه ترکیه همچنین از همکاریهای گسترده در حوزه انرژی خبر داد و گفت: «از سرگیری فعالیت خط لوله نفت میان ترکیه و عراق یک پیشرفت مهم است. گفتوگوهای فشردهای درباره گاز و برق در جریان است و نهادهای مربوطه دو کشور در حال بررسی همکاریهای بیشتر هستند.»
فیدان با تکرار سخنان پیشین خود و سایر مقامات ترکیه درباره بر زمین گذاشتن سلاح از سوی PKK گفت: «تصمیم PKK برای انحلال خود، گامی مثبت است، اما انتظار ما روشن است: همانطور که این سازمان در ترکیه به فعالیت نظامی پایان داده، باید در عراق و سوریه نیز به ترور پایان دهد و از مناطقی که در اشغال دارد، خارج شود. اکنون PKK در بخشهای وسیعی از خاک عراق حضور دارد و ما در این زمینه با دولت عراق همکاری نزدیک داریم. از دولتهای بغداد و اربیل برای همکاریهایشان سپاسگزاریم. با این حال، ضروری است که فعالیتهای PKK نه تنها در ترکیه، بلکه در عراق، سوریه و حتی ایران نیز پایان یابد. این امر برای ثبات، امنیت و جلوگیری از مداخله قدرتهای خارجی در منطقه اهمیت بالایی دارد.»
او تأکید کرد که روابط ترکیه و عراق تاریخی و عمیق است و دو ملت قرنها در کنار یکدیگر زیستهاند: «ما برای رساندن این پیوند تاریخی به سطحی بالاتر در دوران معاصر هر آنچه در توان داریم انجام میدهیم. حمایت رئیسجمهور ما از مردم، دولت و حکومت عراق کامل و قاطع است.»
وزیر خارجه ترکیه درباره انتخابات پارلمانی کشور همسایه، عراق در ۱۱ نوامبر، گفت: «امیدوارم این انتخابات برای مردم عراق و منطقه خیر و برکت به همراه داشته باشد. مطمئنم که این انتخابات بلوغ دموکراسی عراق را نشان خواهد داد. ترکیه به اراده مردم عراق احترام میگذارد و مانند گذشته، همکاری خود را با دولت آقای سودانی ادامه خواهد داد.»
او افزود که در طول روز با عبداللطیف رشید رئیسجمهور عراق، سودانی نخستوزیر و دیگر مقامات بلندپایه دیدارهایی خواهد داشت و در این دیدارها مسائل راهبردی و تاکتیکی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در پایان، فیدان و فؤاد حسین «سند مکانیزم مالی» را در چارچوب توافقنامه همکاری در زمینه آب امضا کردند. بر اساس این سند، پروژههای توسعه زیرساختهای آبی عراق توسط شرکتهای ترکیهای اجرا و از محل درآمدهای نفتی عراق تأمین مالی خواهد شد. این توافق، نقطه عطفی در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور بهشمار میرود و زمینه را برای حضور گستردهتر پیمانکاران ترکیه در پروژههای بزرگ عراق فراهم میکند.
فیدان همچنین با رئیس مجلس نمایندگان عراق محمود مشهدانی، رئیس شورای عالی قضایی فائق زیدان و وزیر دفاع ثابت العباسی دیدار و گفتوگو کرد.
