۳۱۴۷ هکتار از زمین های حریم رودخانه های کردستان سنددار شد

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز برای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از حریم رودخانه های استان سند مالکیت صادر شده است.

وی با اشاره به هدف اصلی این اقدام، افزود: صدور سند و رفع تصرف حریم رودخانه ها با هدف حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از تخریب منابع آبی و صیانت از حقوق عمومی در بهره مندی از رودخانه ها انجام می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان اظهار کرد: اجرای این طرح ها با همکاری دستگاه های اجرایی مختلف از جمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع و همچنین شهرداری ها صورت می گیرد.

آریانژاد ادامه داد: شناسایی، تعیین دقیق محدوده قانونی، پایش مستمر و اطلاع رسانی عمومی از مهم ترین مراحل در روند رفع تصرف حریم رودخانه ها است.

وی یادآور شد: آموزش و آگاهی بخشی به مردم و مالکان زمین ها درباره اهمیت حفظ حریم رودخانه و تبعات قانونی تصرفات غیرمجاز نیز بخش جدایی ناپذیر از این فرآیند است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان بیان کرد: در مواردی که تصرفات غیرقانونی شناسایی می شود، ابتدا اخطاریه صادر و در صورت تمرد، با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، دستور تخلیه و آزادسازی حریم اجرا می شود.

آریانژاد با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با متخلفان، گفت: تخریب یا جابه جایی سازه های غیرمجاز، تشکیل پرونده قضایی، توقیف اموال و اعمال جریمه های قانونی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

وی از اجرای طرح های احیای طبیعی و ایجاد فضای سبز در حریم آزادشده رودخانه ها خبر داد و افزود: نصب علائم هشداردهنده و انجام پروژه های زیست محیطی برای تثبیت وضعیت حریم از دیگر برنامه های شرکت آب منطقه ای در راستای حفاظت از منابع آبی استان است.