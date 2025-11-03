۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۵

۳۱۴۷ هکتار از زمین های حریم رودخانه های کردستان سنددار شد

۳۱۴۷ هکتار از زمین های حریم رودخانه های کردستان سنددار شد

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: تاکنون برای ۳ هزار و ۱۴۷ هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان با پیگیری های مستمر این شرکت، سند رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نیرو) صادر شده است.

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز برای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از حریم رودخانه های استان سند مالکیت صادر شده است.

وی با اشاره به هدف اصلی این اقدام، افزود: صدور سند و رفع تصرف حریم رودخانه ها با هدف حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از تخریب منابع آبی و صیانت از حقوق عمومی در بهره مندی از رودخانه ها انجام می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان اظهار کرد: اجرای این طرح ها با همکاری دستگاه های اجرایی مختلف از جمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع و همچنین شهرداری ها صورت می گیرد.

آریانژاد ادامه داد: شناسایی، تعیین دقیق محدوده قانونی، پایش مستمر و اطلاع رسانی عمومی از مهم ترین مراحل در روند رفع تصرف حریم رودخانه ها است.

وی یادآور شد: آموزش و آگاهی بخشی به مردم و مالکان زمین ها درباره اهمیت حفظ حریم رودخانه و تبعات قانونی تصرفات غیرمجاز نیز بخش جدایی ناپذیر از این فرآیند است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان بیان کرد: در مواردی که تصرفات غیرقانونی شناسایی می شود، ابتدا اخطاریه صادر و در صورت تمرد، با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، دستور تخلیه و آزادسازی حریم اجرا می شود.

آریانژاد با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با متخلفان، گفت: تخریب یا جابه جایی سازه های غیرمجاز، تشکیل پرونده قضایی، توقیف اموال و اعمال جریمه های قانونی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

وی از اجرای طرح های احیای طبیعی و ایجاد فضای سبز در حریم آزادشده رودخانه ها خبر داد و افزود: نصب علائم هشداردهنده و انجام پروژه های زیست محیطی برای تثبیت وضعیت حریم از دیگر برنامه های شرکت آب منطقه ای در راستای حفاظت از منابع آبی استان است.

کد خبر 2790312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha