۵ مرکز درمانی غیرمجاز در سنندج شناسایی و پلمب شد

به گزارش کرد پرس، اسعد فتحی پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی تشدید نظارت های شبانه روزی در حوزه درمان، سه مرکز خدمات پوست و زیبایی، یک مرکز دندانپزشکی و یک مرکز کاشت موی غیرمجاز در سنندج که توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه ای اداره می شدند، شناسایی و پلمب شد.

وی افزود: متأسفانه دخالت های غیرمجاز در امور پزشکی، به ویژه در حوزه زیبایی و دندانپزشکی، به یکی از معضلات جدی در کشور تبدیل شده است و برخی از این مراکز برای فرار از نظارت ها به صورت پنهانی فعالیت می کنند و از روش هایی مانند نصب دوربین های مداربسته، جذب مشتری از طریق فضای مجازی و هماهنگی قبلی با مراجعه کنندگان استفاده می کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اقدامات دقیق نظارتی در این زمینه، اظهار کرد: با هوشیاری بازرسان حوزه درمان و استفاده از روش های تخصصی رصد، خوشبختانه این مراکز متخلف شناسایی و پرونده آن ها جهت رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد.

فتحی پور ادامه داد: یکی از این مراکز در یک واحد مسکونی اقدام به ارائه خدمات پوست و زیبایی از جمله تزریق بوتاکس و فیلر می کرد که با استفاده از معرفی بیمارِ نما شناسایی و بلافاصله به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج معرفی شد.

وی یادآور شد: مرکز غیرمجاز کاشت مو نیز که توسط افراد فاقد مجوز فعالیت می کرد و از تکنسین هایی خارج از استان بهره می برد، حوالی ساعت ۲۳:۳۰ شب با همکاری مأموران کلانتری ۱۳ سنندج پلمب شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، بیان کرد: این معاونت با بهره گیری از نیروهای بازرسی باتجربه و متعهد، بدون هیچ گونه اغماضی با مراکز غیرمجاز برخورد خواهد کرد و در جهت صیانت از سلامت شهروندان و حقوق بیماران از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

فتحی پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز، موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۹۰ به دانشگاه علوم پزشکی اطلاع دهند و گفت: همکاری مردم در این زمینه نقشی تعیین کننده در حفظ سلامت عمومی جامعه دارد.