به گزارش کردپرس، البروس کوتراشف، سفیر روسیه در عراق اعلام کرد تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شرکت‌های بزرگ نفت و گاز روسیه، از جمله «روس‌نفت» و «لوک‌اویل»، مانعی برای ادامه سرمایه‌گذاری مسکو در عراق و اقلیم کردستان نخواهد بود.

کوتراشف در گفت‌وگو با نشریه نیوریجن تأکید کرد که هرچند تحریم‌ها ممکن است «کارهای مدیریتی را اندکی پیچیده‌تر کند»، اما سرمایه‌گذاری در عراق و اقلیم کردستان ادامه خواهد یافت. او گفت: «ما به تحریم‌ها عادت کرده‌ایم. این تحریم‌های جدید تأثیر چندانی ندارند؛ می‌توانم بگویم اصلاً تأثیری ندارند. تنها کاری که می‌کنند این است که کار مدیران را کمی سخت‌تر می‌سازند.»

به گفته او، سرمایه‌گذاری روسیه در عراق حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که عمدتاً در بخش نفت و گاز متمرکز است. کوتراشف افزود: «این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش خواهد یافت. شرکت‌های اصلی روسی که در عراق حضور دارند، برنامه توسعه فعالیت‌های خود را دارند.»

شرکت لوک‌اویل بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی خود را در میدان نفتی «غرب القرنه-۲» در نزدیکی بصره انجام داده که با در اختیار داشتن ۷۵ درصد سهام، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نفتی جهان محسوب می‌شود.

«روسیه در تسلیح شرکای خود دستور کار پنهان ندارد»

سفیر روسیه همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار داشت که مسکو آماده است در زمینه تجهیز نظامی و همکاری‌های امنیتی با بغداد همکاری کند. او گفت: «ما هیچ دستور کار خاصی نداریم. هر آنچه عراق نیاز داشته باشد، می‌توانیم در اختیارش قرار دهیم.»

او در انتقاد از ایالات متحده و کشورهای اروپایی افزود: «آمریکا و غرب همیشه در کمک‌های نظامی خود شرط و محدودیت می‌گذارند، اما ما اگر چیزی به دوستانمان بدهیم، آن‌ها آزادند که هرطور بخواهند از آن استفاده کنند.»

کوتراشف با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی عراق در سال‌های اخیر، از چشم‌انداز گسترش همکاری‌های نظامی و فنی میان دو کشور سخن گفت و یادآور شد که اگر «مداخله آمریکا و متحدانش» نبود، روابط دفاعی بغداد و مسکو «می‌توانست به سطح دوران اتحاد شوروی بازگردد».