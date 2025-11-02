عدم پیشرفت در روند ادغام نیروهای کرد با ارتش‌ سوریه

به گزارش کردپرس، اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه سوریه اعلام کرد گفت‌وگوهای دمشق با مقامات کرد برای ادغام اداره خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار سیاسی و نظامی کشور، هنوز به نتیجه عملی نرسیده است. او با وجود اشاره به «مسیر مثبت» مذاکرات، تأکید کرد که تاکنون هیچ گام ملموسی برداشته نشده است.

به گزارش المانیتور، شیبانی که در حاشیه نشست «گفت‌وگوی منامه» در بحرین سخن می‌گفت، اظهار داشت: «مذاکرات با نیروهای دموکراتیک سوریه ادامه دارد، اما هنوز هیچ اقدام مثبت یا عملی انجام نشده است.» وی افزود: «در مجموع، مسیر گفت‌وگوها مثبت است.»

این اظهارات در تضاد با ارزیابی تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، قرار دارد. باراک یک روز پیش از آن در سخنرانی خود در همین نشست، مذاکرات را «بسیار موفق» توصیف کرده بود. به گفته او، دستیابی به توافق میان کردها — که حدود یک‌سوم خاک سوریه شامل منابع اصلی نفت و آب کشور را در اختیار دارند — نقشی کلیدی در بازسازی اقتصاد ویران‌شده سوریه دارد.

مقام‌های آمریکایی بر این باورند که پیشرفت در این گفت‌وگوها می‌تواند به دولت ترامپ در متقاعد کردن کنگره برای لغو کامل تحریم‌های باقی‌مانده علیه سوریه کمک کند