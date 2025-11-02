به گزارش کردپرس، منابع خبری از جمله وب‌سایت آمریکایی المانیتور گزارش داده‌اند که احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، قرار است در تاریخ ۱۰ نوامبر با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کند. هدف اصلی این سفر، امضای پیمان پیوستن دولت جدید سوریه به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش عنوان شده است.

به گفته این منابع، این دیدار نخستین سفر رسمی یک رئیس‌جمهور سوریه به ایالات متحده از زمان تأسیس این کشور به شمار می‌رود و از نگاه ناظران، نشانه‌ای از تمایل واشنگتن برای گسترش روابط با دولت تازه‌تشکیل‌شده دمشق محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های امنیتی، بازسازی مناطق آزادشده از داعش و آینده حضور نیروهای آمریکایی در شرق سوریه نیز گفت‌وگو کنند.