انصراف نامزد حزب شاسوار عبدالواحد در آستانه انتخابات

به گزارش کردپرس، ایزدین رشو، نامزد جنبش نسل نو در استان نینوا، با انتشار ویدئویی اعلام کرد به احترام جامعه ایزدی از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کرده است.

ایزدین رشو، که از سوی جنبش نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد در نینوا نامزد شده بود، در پیامی ویدئویی گفت: «به احترام ایزدی‌ها از فهرست جنبش نسل نو کناره‌گیری کرده‌ام.» این تصمیم در حالی اعلام شده که جنبش نسل نو در استان نینوا با ۷ نامزد در انتخابات پارلمانی عراق شرکت دارد.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، در حالی که شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، همچنان در زندان به سر می‌برد. او نخستین‌بار در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ ساعت ۱۰ شب در منزل خود در شهر سلیمانیه بازداشت شد و در سومین جلسه‌ی دادگاه در تاریخ ۲ سپتامبر به پنج ماه حبس محکوم گردید.