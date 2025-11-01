دریافت ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات در کردستان محقق شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه پرداخت مالیات از مهم ترین عوامل رشد و توسعه هر جامعه و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و افزایش خدمات است، در خصوص جزئیات اقدامات حوزه مالیاتی، گفت: میزان پرداخت مالیات از منابع مختلف در نیمه اول سال جاری، تقریباً عددی حول و حوش ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: بخش اصلی و عمده این مالیات از جانب اشخاص حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل و مالیات حقوق تأمین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: اداره کل امور مالیاتی استان کردستان متولی وصول مالیاتی است و بحث هزینه کرد بر عهده دستگاه های دیگر قرار دارد.

فعله گری اقدام سازمان در جهت شفاف سازی نحوه هزینه کردن مالیات ها را نشاندار کردن مالیات ها عنوان کرد و ادامه داد: ۲۴ پروژه امسال در سایت سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده تا مودی بتواند به انتخاب خود، مالیات پرداختی را در پروژه مورد نظرش نشاندار کرده و در عمران و آبادانی مشارکت کند.

وی با اشاره به گذار سازمان امور مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم مدرن، یادآور شد: مطالبه مالیات نه بر اساس برآورد، بلکه بر اساس داده های واقعی و سیستمی صورت می گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به الزام صورتحساب الکترونیکی، بیان کرد: یک اتفاق مهم این است که از ابتدای دی ماه سال جاری، در بحث مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار صورتحساب های کاغذی از مودیان پذیرفته نخواهد شد.

فعله گری گفت: مودیان مکلف هستند که از ابتدای دی ماه حتماً صورتحساب های الکترونیکی را صادر کنند. با این اقدام هر کسی حسابرس خودش خواهد بود و در صورت انجام ۱۰۰ درصد صورتحساب ها در سامانه مودیان، آن ها بدون قید و شرط پذیرفته خواهند شد.

وی در خصوص حمایت از بخش های فرهنگی و ورزشی، اظهار کرد: فعالیت های فرهنگی و هنری (بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم) و همچنین فعالیت باشگاه های ورزشی، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به موضوع شرط معافیت، افزود: این معافیت منوط به شفافیت کامل مالیاتی، نگهداری دفاتر و مدارک و عدم کتمان درآمد است.

فعله گری در خصوص حمایت از اماکن ورزشی، بیان کرد: هزینه هایی که افراد در خصوص حمایت از ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی انجام می دهند، می تواند از درآمد مشمول مالیات آن ها کسر شود.