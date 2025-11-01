نماینده مجلس: خودروسازان نباید در بازار برای مردم تله بگذارند

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خودروسازان نباید در بازار برای مردم تله بگذارند به این صورت که اول در بازار خلاء ایجاد کنند که باعث شود مردم برای خرید خودرو با قیمت بالا اقدام کنند و در زمانی دیگر قیمت خودروها را کاهش دهند اما در بازار عرضه نکنند که عطش متقاضیان را بالا ببرند.

او تصریح کرد: دوگانگی سیاست‌ها در خودروسازی‌ها صداقت آنها را زیر سوال می‌برد، نباید خودروسازان تنها به دنبال مال‌اندوزی باشند بلکه باید با هدف تامین رفاه مردم نسبت به ارائه محصولاتشان اقدام کنند.

این نماینده مجلس دوازدهم، یادآور شد: مصوبه واردات خودرو با هدف ساماندهی بازار خودرو و رقابت‌پذیری در آن به منظور تولید خودروهای با کیفیت داخلی و کاهش میزان مصرف سوخت و آلودگی هوا ایجاد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنده از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس گمرک ایران درخواست می‌کنم که هدف قانونگذار از واردات خودرو را فراموش نکنند و مجلس نیز باید به این موضوع ورود کند و اجازه ندهد تعرفه واردات به گونه‌ای افزایش یابد که واردکنندگان ناچار نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی اقدام کنند./