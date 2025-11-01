تحرکات گسترده نیروهای آمریکایی و کردها در شرق سوریه

به گزارش کردپرس، دیدهبان حقوق بشر سوریه از افزایش چشمگیر تحرکات نظامی مشترک میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در شرق سوریه خبر داد. طی روزهای اخیر، چندین عملیات زمینی و هوایی در مناطق مختلف استان دیرالزور و الحسکه با مشارکت بالگردها، پهپادها و خودروهای زرهی انجام شده است.
بر اساس گزارش دیدهبان، یک کاروان متشکل از حدود ۱۲ خودروی زرهی «هامر» وابسته به ائتلاف و نیروهای دموکراتیک، با پشتیبانی بالگردها، شامگاه گذشته وارد شهرک غرانیج در شرق دیرالزور شد و عملیاتی را در این منطقه آغاز کرد. منابع محلی از بازداشت چهار مظنون وابسته به سلولهای مخفی داعش در محله الحویش خبر دادهاند. در جریان درگیریهای کوتاهمدت میان نیروهای کرد و مظنونان، یکی از افراد تحت تعقیب زخمی و سپس بازداشت شد.
به گفته منابع امنیتی، این عملیات پس از اعلام آمادهباش در میان نیروهای دموکراتیک و پرواز گسترده بالگردهای ائتلاف بر فراز منطقه انجام شد. همزمان، پهپادها نیز برای رصد تحرکات مشکوک در مناطق اطراف به پرواز درآمدهاند. هدف اصلی این عملیات، شناسایی و خنثیسازی هستههای پنهان داعش در شرق فرات اعلام شده است.
در تحولی جداگانه، ائتلاف بینالمللی و نیروهای دموکراتیک رزمایش نظامی مشترکی را در پایگاه الشدادی در جنوب الحسکه برگزار کردند. جنگندهها و بالگردهای آمریکایی در این مانور مشارکت داشتند که شامل شبیهسازی عملیات رزمی و حمله به اهداف فرضی بود. به گفته ناظران، این تمرینها در راستای افزایش هماهنگی میان نیروهای SDF و ائتلاف در مقابله با تهدیدات داعش و نیز آمادهسازی برای هرگونه تحرک احتمالی گروههای مسلح در مرزهای شرقی سوریه انجام میشود.
به نوشته این نها ناظر بر تحولات سوریه، مستقر در لندن، افزایش فعالیتهای مشترک میان ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق فرات، در شرایطی که گفتوگوهای ادغام این نیروها در ارتش سوریه ادامه دارد، میتواند حامل پیامهای سیاسی برای دمشق و آنکارا؛ بهویژه در آستانه توافقات امنیتی تازه میان ترکیه و سوریه درباره کنترل مناطق مرزی نیز باشد.
نظر شما