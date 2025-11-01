آماده شدن طرح ادغام 40000 نیروی نظامی تحت امر کردها در ارتش سوریه

به گزارش کردپرس، روزنامه انگلیسی زبان نشنال ادعا کرده است که مذاکرات صلح میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با میانجیگری ایالات متحده وارد مرحله حساسی شده است. منابع آگاه میگویند طرحی برای ادغام سه یگان از نیروهای SDF در ارتش ملی سوریه در دست بررسی است، اما حادثه مرگ دو سرباز سوری در روزهای اخیر، نشانهای از شکنندگی این گفتوگوهاست.
به گفته منابع نزدیک به مذاکرات در دمشق، گفتوگوها درباره چگونگی ادغام حدود ۴۰ هزار نیروی SDF – بدون تغییر جدی در ساختار فعلی این گروه – به مراحل پیشرفته رسیده است، ولی هنوز توافقی رسمی امضا نشده. نیروهای دموکراتیک خواستار گرفتن تضمینهای بینالمللی برای هرگونه توافق احتمالی هستند.
وزارت دفاع سوریه، SDF را متهم کرده که با شلیک یک «موشک » دو سرباز ارتش را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرده است. این وزارتخانه، نیروهای دموکراتیک را به «نقض توافقهای پیشین» متهم کرده، اما SDF این ادعا را رد کرده و گفته که سربازان احتمالاً در اثر انفجار مین جان باختهاند.
در ۷ اکتبر، با میانجیگری آمریکا آتشبسی برقرار شد که به درگیریهای شهری میان نیروهای دولتی و نیروهای وابسته به SDF در یکی از مناطق کردنشین حلب پایان داد. این درگیریها در آستانه فروپاشی توافق ادغام دو طرف قرار داشت؛ توافقی که در ماه مارس میان احمد الشرع، رئیسجمهور و مظلوم عبدی، فرمانده SDF امضا شده بود.
دولت جدید سوریه که اکنون تحت رهبری هیئت تحریر الشام (HTS) اداره میشود – گروهی مرتبط با القاعده – رویکردی اسلامگرا دارد، در حالی که نیروهای دموکراتیک سوریه ساختاری سکولار دارند. دو منبع آگاه گفتهاند که گفتوگوهای پراکنده میان دو طرف پس از آتشبس اخیر جدیتر شده و علت اصلی آن، فشار مستقیم ایالات متحده است.
طبق طرح ادغام، نیروهای دموکراتیک در قالب سه لشکر در استانهای رقه، دیرالزور و حسکه سازماندهی خواهند شد. تنها حسکه جمعیت عمدتاً کردی دارد اما رقه و دیرالزور عمدتاً عربنشیناند. بر اساس این طرح، فرماندهان ارتش سوریه در لشکرهای رقه و دیرالزور با فرماندهان SDF بهصورت مشترک عمل خواهند کرد، اما در حسکه نقش کمتری خواهند داشت و نقش اصلی نیروهای کردی در این استان حفظ میشود. همچنین سه واحد ویژه ضدتروریسم تحت کنترل مستقیم فرماندهان کرد باقی خواهند ماند.
یکی از منابع میگوید: «این طرح از نظر مظلوم عبدی قابل قبول است، چون کردها همچنان بخش زیادی از اختیار خود را حفظ میکنند. اما او نگران پایداری این توافق است و خواهان گرفتن تضمینهای روشن از سوی آمریکا و غرب است.»
در خصوص منابع طبیعی، از جمله میادین نفتی، اختلاف جدی وجود ندارد و دمشق آماده است سهمی مشخص برای استان حسکه در نظر بگیرد. با این حال، منبعی دیگر هشدار میدهد که حتی اگر دولت سوریه اراده سیاسی لازم را داشته باشد، ترکیه هرگونه بهرسمیت شناختن دستاوردهای SDF در دهه گذشته را «گامی به سوی تجزیه سوریه» میداند. آنکارا در حال حاضر اصلیترین حامی غیرعرب دولت جدید دمشق است.
حضور نظامی ایالات متحده در خاک سوریه تاکنون مانع از پیشروی نیروهای وفادار به دولت جدید دمشق و همچنین ترکیه در مناطق تحت کنترل SDF شده است؛ در حالی که مناطق علوی و دروزی نشین کشور در ماههای اخیر شاهد حملات گسترده بودهاند.
با وجود حمایت منطقهای از دولت جدید دمشق، این حکومت هنوز نتوانسته با اقلیتهای قومی و مذهبی – بهویژه در مناطق سنینشین – به توافقی پایدار دست یابد.
ایالات متحده از سال ۲۰۱۵ نیروهای دموکراتیک سوریه را بهعنوان بازوی زمینی خود در جنگ با داعش تشکیل داد. SDF اکنون کنترل بخش عمده منابع انرژی و ثروت طبیعی سوریه را در اختیار دارد. با این حال، واشنگتن در ماههای اخیر تلاش کرده تا روابط کاری خود را با دولت پسابشارالاسد نیز گسترش دهد.
یک مقام منطقهای که تحولات را از نزدیک دنبال میکند، هشدار داده است: «اگر مذاکرات شکست بخورد، SDF ناچار میشود دوباره بر حسکه تمرکز کند؛ جایی که پایگاه اصلی آن قرار دارد. در این صورت، ثبات در سوریه بعید به نظر میرسد.»
