یک قلاده خرس کوهنورد پیرانشهری را مصدوم کرد

او اضافه کرد: یک قلاده خرس پس از حمله به این مرد میانسال با وی گلاویز شده و وی را از ناحیه ران و پا به شدت زخمی کرده بود.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی پیرانشهر گفت: با اطلاع به مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ این شهرستان، آمبولانس پایگاه جاده ای کارخانه قند پیرانشهر به منطقه اعزام شد و فرد مجروح شده برای مداوا به بیمارستانی شهید سلیمانی پیرانشهر اعزام شد.

او از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تک‌روی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.

کوهستان مشکان در ۲۵ کیلومتری پیرانشهر و در مسیر سد سیلوه این شهرستان قرار دارد و یکی از زیستگاه های خرس قهوه‌ای در این منطقه به شمار می آید.