یک قلاده خرس کوهنورد پیرانشهری را مصدوم کرد

سرویس آذربایجان غربی- مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی پیرانشهر از مصدومیت یک مرد ۶۵ ساله اهل این شهرستان در مناطق کوهستانی مشکان بر اثر حمله خرس خبر داد.

به گزارش کردپرس، عزیز ابراهیم نژاد در این باره اظهار کرد: این مرد به همراه جمعی از دوستان خود برای کوهنوردی به منطقه کوهستانی مشکان در نزدیکی سد سیلوی این شهرستان رفته بود و با فاصله از دوستان خود حرکت کرده بود.

او اضافه کرد: یک قلاده خرس پس از حمله به این مرد میانسال با وی گلاویز شده و وی را از ناحیه ران و پا به شدت زخمی کرده بود.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی پیرانشهر گفت: با اطلاع به مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ این شهرستان، آمبولانس پایگاه جاده ای کارخانه قند پیرانشهر به منطقه اعزام شد و فرد مجروح شده برای مداوا به بیمارستانی شهید سلیمانی پیرانشهر اعزام شد.

او از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تک‌روی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.

کوهستان مشکان در ۲۵ کیلومتری پیرانشهر و در مسیر سد سیلوه این شهرستان قرار دارد و یکی از زیستگاه های خرس قهوه‌ای در این منطقه به شمار می آید.

